C’est une véritable catastrophe : De Jong a disputé la Coupe du monde sous l’effet d’analgésiques

Le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong (29 ans), joueur du FC Barcelone, passe ce vendredi des examens médicaux complémentaires pour évaluer précisément la gravité de sa blessure, survenue lors de sa participation à la Coupe du monde 2026.

Le Néerlandais s’était rendu au centre d’entraînement lundi dernier pour passer un premier bilan avec les médecins du club, qui ont déjà constaté des problèmes au niveau de son genou droit.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les premières estimations indiquent que le joueur pourrait être absent des terrains pendant plusieurs mois, ce qui pourrait l’empêcher de débuter la nouvelle saison avec le Barça.

Selon le journal, le FC Barcelone a constaté que le milieu de terrain avait disputé une partie de la Coupe du monde sous l’effet d’injections analgésiques, un point également souligné par la presse néerlandaise.

Si le scénario le plus noir se confirme, le club publiera un communiqué officiel – après l’accord du joueur – pour détailler la nature et la gravité de la lésion.

Déjà touché par deux blessures musculaires la saison passée, dont une qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près de deux mois, le Néerlandais pourrait donc manquer le début de l’exercice à venir.