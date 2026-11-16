« C’est un joueur complet ! » : Jurgen Klopp révèle comment Mikel Arteta a transformé Kai Havertz

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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a salué l’intelligence tactique de Kai Havertz, soulignant que Mikel Arteta a su tirer le meilleur parti des qualités de haut niveau de l’attaquant à Arsenal. Klopp cherche désormais à appliquer la même recette en sélection.

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Mettre sa forme à Arsenal au service de l'Allemagne

Alors que l'Allemagne prépare son dernier match crucial du groupe A2 de la Ligue des nations de l'UEFA face aux Pays-Bas, à Berlin, le sélectionneur Jurgen Klopp accorde une immense confiance à Kai Havertz. Il a étudié de près la façon dont Mikel Arteta exploite les qualités de l'attaquant à Arsenal.

Avec une qualification pour les quarts de finale en jeu, l'objectif principal du staff est de transposer en sélection le niveau d'exigence atteint en club.

Klopp salue l'intelligence tactique de Havertz

Klopp s'est montré très élogieux au sujet du profil complet de Havertz, soulignant notamment l'intelligence tactique qu'il a développée sous les ordres d'Arteta dans le nord de Londres. Le sélectionneur allemand a reconnu qu'affronter l'ancien joueur de Chelsea représentait toujours un défi tactique difficile.

« J'ai souvent affronté des équipes dans lesquelles Kai défendait, et je sais très bien, au moment de préparer tactiquement ces rencontres, qu'affronter Kai n'est pas une tâche facile. C'est un joueur de très haut niveau qui possède toutes les qualités », a déclaré Klopp.

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« Mikel Arteta compte énormément sur lui, car Kai répond toujours présent en livrant des performances extraordinaires grâce à ses qualités techniques et à son intelligence. »

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Transposer sa réussite en club pour s'imposer en sélection

Dans la continuité des principes tactiques d'Arteta, Klopp et Havertz partagent la volonté d'exploiter davantage encore son potentiel en sélection. La capacité exceptionnelle de l'attaquant à lire les espaces et à orienter les phases offensives en fait un atout précieux.

« Kai et moi sommes d'accord sur le fait qu'il reste un énorme potentiel à développer ensemble en équipe nationale », a ajouté Klopp.

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Havertz souhaite traduire sa grande forme en club par des buts en sélection, d'autant qu'il est passé tout près de marquer contre la Serbie.

Prêt à briller face aux Pays-Bas

Havertz reste déterminé à transformer les efforts incessants qu'il fournit en club en performances décisives, alors que l'Allemagne s'apprête à affronter les Pays-Bas à Berlin. Fort des principes tactiques d'Arteta et du soutien indéfectible de Klopp, l'attaquant est prêt à mener l'attaque.

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« Je vais analyser cela, m'améliorer lors du prochain entraînement et espérer marquer dès le match de demain contre les Pays-Bas », a conclu Havertz.