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Tom Bischof et Aleksandar Pavlovic ont convaincu en sélection en l’absence de Joshua Kimmich, déclenchant dans les médias un débat sur la place de ce dernier au sein de l’équipe d’Allemagne. Lors d’une conférence de presse jeudi, Jürgen Klopp a exposé son point de vue dans un monologue de plusieurs minutes, établissant aussi un parallèle avec Wael Mohya, convoqué pour la première fois.

Klopp a d’abord expliqué que, sauf événement exceptionnel, il avait déjà arrêté son onze de départ pour le match de groupe de Ligue des nations, vendredi à Belgrade. Il a alors évoqué le cas de Kimmich, joueur du Bayern Munich. Le capitaine de l’équipe d’Allemagne avait quitté le rassemblement précédent après les deux premiers matches, comme prévu, mais à son grand déplaisir. Lors des deux rencontres restantes, ses coéquipiers munichois Tom Bischof et Aleksandar Pavlovic avaient formé l’entrejeu avec Florian Wirtz. Ils l’avaient fait à deux reprises de manière si convaincante que des débats avaient ensuite éclaté sur la possibilité pour la sélection de se passer de son capitaine. Une polémique que Klopp n’avait « déjà pas comprise à l’époque ».

« Ce n’est pas si simple de se réjouir des performances de deux jeunes joueurs (Pavlovic et Bischof, ndlr), à juste titre puisqu’ils ont tout simplement bien joué, quand on en tire ensuite cette question : “Qu’est-ce que cela signifie pour Kimmich ?” », a expliqué Klopp, avant d’insister : « Rien ! Parce que Jo Kimmich est un excellent joueur. Cela ne signifie rien ! » D’autant que Felix Nmecha, du BVB, n’avait pas non plus joué lors de ces rencontres, comme Klopp l’a rappelé plus tard. Le milieu de terrain fait lui aussi partie du groupe actuel et peut espérer obtenir du temps de jeu malgré la polémique autour de sa célébration de but.

Klopp a ensuite poursuivi son monologue en faisant l’éloge de la sélection actuelle, avant de s’interrompre brièvement pour évoquer Mohya. Comme la DFB l’avait annoncé jeudi matin, le nouveau venu du Borussia Mönchengladbach ne figurera pas dans le groupe contre la Serbie. Mais il serait déplacé d’en faire un titre, selon Klopp. « Je ne l’ai pas “écarté” du groupe. C’est complètement à côté de la plaque, tout simplement absurde », a-t-il déclaré. « Nous en avions déjà parlé : si rien ne se passe, il ne sera pas dans le groupe. Nous voulons l’observer. »

Getty Images

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Klopp s’adresse à la presse : « Heureusement, cela ne m’intéresse pas »

Pour les derniers matches de groupe, contre la Serbie puis lundi à Berlin face aux Pays-Bas, lors desquels l’équipe d’Allemagne jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, Klopp a convoqué 24 joueurs. Mais le règlement ne l’autorise à inscrire que 23 professionnels sur la feuille de match. Le sélectionneur avait déjà expliqué que la 24e place du groupe serait désormais réservée à de jeunes joueurs prometteurs, des « garçons » qu’il souhaite découvrir à l’entraînement. C’est le cas cette fois de Mohya, talent d’exception de seulement 17 ans. Depuis lundi, il prépare le match contre la Serbie avec la sélection dans ses quartiers à Herzogenaurach, mais pourrait aussi encore jouer pour le Maroc.

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Pour conclure, Klopp a déclaré que l’avis des médias sur le bilan médiocre des quatre premiers matches, si l’on s’en tient aux résultats, avec une seule victoire et trois buts marqués, « ne m’intéresse heureusement pas vraiment. Parce que vous devez en parler et moi, je dois faire progresser l’équipe. Je dois prendre le temps nécessaire et me le donner. Que cela vous plaise ou non. Je ne peux pas agir là-dessus. Je ne veux décevoir personne délibérément. »

Klopp a néanmoins reconnu qu’il ne pouvait pas demander que l’on détourne le regard et que l’on ignore les résultats « jusqu’à ce que nous soyons prêts. Dans le football, les gens se font une opinion. Mais nous avons le sentiment d’avancer. Nous venons tout juste de commencer, et nous sommes évidemment encore loin du bout. Les bases sont vraiment bonnes. »

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En outre, d’autres talents « que nous connaissons déjà » seraient prêts à prendre la relève. Pour le moment, « tout va donc bien ».