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Klopp KimmichIMAGO / ActionPictures
Tim Ursinus
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« C’est tout simplement n’importe quoi ! » Jürgen Klopp sort de ses gonds à cause de Joshua Kimmich et de Wael Mohya

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Tom Bischof et Aleksandar Pavlovic ont convaincu en sélection en l’absence de Joshua Kimmich, déclenchant dans les médias un débat sur la place de ce dernier au sein de l’équipe d’Allemagne. Lors d’une conférence de presse jeudi, Jürgen Klopp a exposé son point de vue dans un monologue de plusieurs minutes, établissant aussi un parallèle avec Wael Mohya, convoqué pour la première fois.

Klopp a d’abord expliqué que, sauf événement exceptionnel, il avait déjà arrêté son onze de départ pour le match de groupe de Ligue des nations, vendredi à Belgrade. Il a alors évoqué le cas de Kimmich, joueur du Bayern Munich. Le capitaine de l’équipe d’Allemagne avait quitté le rassemblement précédent après les deux premiers matches, comme prévu, mais à son grand déplaisir. Lors des deux rencontres restantes, ses coéquipiers munichois Tom Bischof et Aleksandar Pavlovic avaient formé l’entrejeu avec Florian Wirtz. Ils l’avaient fait à deux reprises de manière si convaincante que des débats avaient ensuite éclaté sur la possibilité pour la sélection de se passer de son capitaine. Une polémique que Klopp n’avait « déjà pas comprise à l’époque ».

« Ce n’est pas si simple de se réjouir des performances de deux jeunes joueurs (Pavlovic et Bischof, ndlr), à juste titre puisqu’ils ont tout simplement bien joué, quand on en tire ensuite cette question : “Qu’est-ce que cela signifie pour Kimmich ?” », a expliqué Klopp, avant d’insister : « Rien ! Parce que Jo Kimmich est un excellent joueur. Cela ne signifie rien ! » D’autant que Felix Nmecha, du BVB, n’avait pas non plus joué lors de ces rencontres, comme Klopp l’a rappelé plus tard. Le milieu de terrain fait lui aussi partie du groupe actuel et peut espérer obtenir du temps de jeu malgré la polémique autour de sa célébration de but.

Klopp a ensuite poursuivi son monologue en faisant l’éloge de la sélection actuelle, avant de s’interrompre brièvement pour évoquer Mohya. Comme la DFB l’avait annoncé jeudi matin, le nouveau venu du Borussia Mönchengladbach ne figurera pas dans le groupe contre la Serbie. Mais il serait déplacé d’en faire un titre, selon Klopp. « Je ne l’ai pas “écarté” du groupe. C’est complètement à côté de la plaque, tout simplement absurde », a-t-il déclaré. « Nous en avions déjà parlé : si rien ne se passe, il ne sera pas dans le groupe. Nous voulons l’observer. »

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
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Klopp s’adresse à la presse : « Heureusement, cela ne m’intéresse pas »

Pour les derniers matches de groupe, contre la Serbie puis lundi à Berlin face aux Pays-Bas, lors desquels l’équipe d’Allemagne jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, Klopp a convoqué 24 joueurs. Mais le règlement ne l’autorise à inscrire que 23 professionnels sur la feuille de match. Le sélectionneur avait déjà expliqué que la 24e place du groupe serait désormais réservée à de jeunes joueurs prometteurs, des « garçons » qu’il souhaite découvrir à l’entraînement. C’est le cas cette fois de Mohya, talent d’exception de seulement 17 ans. Depuis lundi, il prépare le match contre la Serbie avec la sélection dans ses quartiers à Herzogenaurach, mais pourrait aussi encore jouer pour le Maroc.

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Pour conclure, Klopp a déclaré que l’avis des médias sur le bilan médiocre des quatre premiers matches, si l’on s’en tient aux résultats, avec une seule victoire et trois buts marqués, « ne m’intéresse heureusement pas vraiment. Parce que vous devez en parler et moi, je dois faire progresser l’équipe. Je dois prendre le temps nécessaire et me le donner. Que cela vous plaise ou non. Je ne peux pas agir là-dessus. Je ne veux décevoir personne délibérément. »

Klopp a néanmoins reconnu qu’il ne pouvait pas demander que l’on détourne le regard et que l’on ignore les résultats « jusqu’à ce que nous soyons prêts. Dans le football, les gens se font une opinion. Mais nous avons le sentiment d’avancer. Nous venons tout juste de commencer, et nous sommes évidemment encore loin du bout. Les bases sont vraiment bonnes. »

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En outre, d’autres talents « que nous connaissons déjà » seraient prêts à prendre la relève. Pour le moment, « tout va donc bien ».

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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