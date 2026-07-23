C'est signé... Chelsea boucle le transfert d'un joueur de la sélection argentine

Chelsea a bouclé le transfert d'un joueur de la sélection argentine lors du mercato estival en cours, et se rapproche de l'annonce officielle.

La Coupe du monde 2026 s'est achevée sur la victoire de l'Espagne face à l'Argentine, sur le score d'un but à zéro, permettant à la Roja de décrocher la deuxième étoile de son histoire.

Valentin Barco, appelé dans la liste de la sélection argentine, n'a eu que rarement l'occasion de jouer durant le tournoi.

Le joueur polyvalent de Strasbourg, capable d'évoluer au milieu de terrain et au poste d'arrière gauche, était remplaçant et a dû patienter sur le banc. Il n'a disputé que 19 minutes face à la Jordanie (3-1) lors du troisième match de la phase de groupes.

Le joueur de 21 ans, qui a réalisé une saison remarquable avec Strasbourg (3 buts et 9 passes décisives en 43 matches), ne reviendra pas en Ligue 1.

Le site « Foot Mercato » rapporte que le club anglais, appartenant au groupe BlueCo propriétaire du club strasbourgeois, accueille un cinquième joueur en provenance du club français, après les prêts de Mike Penders, Aaron Anselmino et Djordje Datro Fofana, ainsi que de l'attaquant Emanuel Emegha.

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a confirmé sur son compte X que l'opération était déjà conclue, ajoutant que l'annonce interviendrait prochainement.

En effet, le journaliste italien a précisé que tous les documents avaient été signés pour le transfert de Valentin Barco à Chelsea, à la suite d'un accord verbal trouvé au mois de mai dernier.

Ainsi, Xabi Alonso pourra compter sur une nouvelle recrue supplémentaire pour la saison à venir.







