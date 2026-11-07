« C’est ridicule » : une décision arbitrale lors du match contre le Bayern Munich suscite la consternation à Mayence 05

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Le 1. FSV Mayence 05 s’est incliné 1-2 face au Bayern Munich, samedi après-midi en Bundesliga. Mais une scène de la première période a particulièrement suscité l’incompréhension chez les Rhénans de Hesse. Le capitaine de Mayence, Nadiem Amiri, n’a pas compris la décision de l’arbitre.

Peu avant la pause, Jae-Sung Lee pensait avoir égalisé à 1-1 pour les locaux d’une tête sur un coup franc d’Amiri. L’arbitre Robert Schröder a d’abord accordé le but, avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR. La raison : Lee se trouvait légèrement en position de hors-jeu au moment du coup franc.

La situation semblait pourtant déjà réglée. Les deux équipes s’étaient replacées dans leurs moitiés de terrain respectives pour la reprise du jeu lorsqu’une vérification par la VAR a finalement eu lieu. Les images ont montré que Lee était effectivement hors-jeu. Manuel Neuer, sorti de son but, et Jonathan Tah avaient tous deux légèrement touché le ballon entre-temps. Mais aucun des deux défenseurs du Bayern n’avait joué le ballon de manière contrôlée : la position de hors-jeu restait donc valable.

Amiri n’a malgré tout pas compris la décision. « Sur le moment, je n’ai même pas compris pourquoi. Surtout que l’arbitre avait déjà sifflé et de nouveau désigné le point central. Mais il a ensuite dit que Lee était hors-jeu. Pour moi, ce n’est pas un hors-jeu. Ils doivent trouver un moyen de dire que, peut-être, on peut être hors-jeu d’un demi-mètre, parce que ça, ce n’est quand même pas un hors-jeu », a déclaré le joueur de l’équipe nationale, frustré, à Sky.

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Son coéquipier Philipp Tietz, qui a réduit le score à 1-2 en fin de match, a lui aussi fait part de sa perplexité à Sky : « Tout à coup, la décision a été inversée et le but ne comptait plus. Une scène vraiment curieuse. »

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La durée de la vérification par la VAR a également suscité l’étonnement. Quatre minutes entières se sont écoulées entre le but supposé de Lee à la 40e minute et la décision définitive à la 44e. L’équipe chargée des réseaux sociaux de Mayence a elle aussi réagi sans détour sur X à cette longue vérification : « C’est ridicule. Après près de quatre minutes, le but ne compte finalement plus… Incroyable ! »

Le Bayern a donc regagné les vestiaires avec un avantage de 1-0. Joshua Kimmich avait auparavant donné l’avantage aux Munichois d’un but magnifique. À la 57e minute, Lennart Karl a porté le score à 2-0 sur une nouvelle passe décisive de Harry Kane. Les joueurs de Mayence ont toutefois tenté d’éviter la défaite. Mais la réduction du score signée Tietz n’est intervenue que dans le temps additionnel, trop tard pour changer l’issue du match.

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Il s’agit de la quatrième défaite consécutive de Mayence en compétition officielle, dont la troisième en Bundesliga. Les Rhénans de Hesse ont ainsi reculé à la dixième place du classement.