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Le match nul est devenu un résultat extrêmement rare pour Barcelone sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui n'aime pas partager les points. Les chiffres de l'équipe cette saison le confirment : en 18 matchs, elle n'a concédé aucun nul, avec 16 victoires et deux défaites.

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Selon le quotidien espagnol « AS », le Barcelone de Flick ne connaît plus le match nul depuis longtemps. Le dernier remonte au 10 mars dernier, lorsque sa rencontre face à Newcastle s'est soldée sur le score de 1-1, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Lors de ce match, l'équipe anglaise avait ouvert le score par Harvey Barnes à la 86e minute, avant que Lamine Yamal n'égalise pour Barcelone dans les derniers instants, alors que six minutes de temps additionnel avaient été accordées, sur penalty.

Depuis, Barcelone a disputé 32 matchs sous les ordres de Flick, pour 27 victoires et 5 défaites, sans jamais faire match nul.

Ce phénomène est encore plus frappant en Liga : il faut remonter loin dans les archives de l'équipe pour retrouver le dernier match où elle a partagé les points avec un adversaire en championnat.

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Le dernier nul de Barcelone en Liga date du 31 août 2025, face au Rayo Vallecano (1-1). L'équipe a donc passé 15 mois sans concéder le moindre match nul en championnat.

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Entre ce nul face au Rayo Vallecano et celui contre Newcastle, Barcelone n'a concédé qu'un seul autre match nul, sur le score de 3-3 face au Club Bruges, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions la saison dernière.

S'il est rare de voir l'équipe de Flick terminer un match sur un nul, il est encore plus rare de la voir finir une rencontre sans marquer, c'est-à-dire sur le score de 0-0.

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Depuis l'arrivée du technicien allemand à la tête de Barcelone, ce résultat ne s'est jamais produit, pas une seule fois. Une statistique exceptionnelle et surprenante, qui reflète clairement l'ambition de Flick, son approche offensive et sa volonté constante de gagner.

Un visage courageux

Sous la direction de Hansi Flick, Barcelone aborde une nouvelle saison avec de grandes ambitions, sur la scène nationale comme continentale. L'équipe s'est imposée comme un sérieux prétendant aux titres, en s'appuyant sur sa puissance offensive et sur la variété des solutions dont elle dispose dans toutes les lignes.

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Le club catalan dispute la saison 2026-2027 dans un contexte de forte concurrence en Liga. Il occupe la tête du classement avec 36 points, trois de plus que le Real Madrid, après 13 journées, dans une course où aucune des deux équipes ne semble prête à céder la première place.

Le Clásico face au Real Madrid, le 25 octobre dernier, a été l'un des moments les plus difficiles de la saison pour l'équipe, battue 2-1. Barcelone a toutefois rapidement retrouvé son équilibre en s'imposant largement face au Deportivo Alavés (6-1), puis en dominant l'Atlético de Madrid à l'extérieur (2-1).

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L'équipe a également fait preuve d'un fort caractère lors de son dernier match de Liga face à Villarreal : menée 2-0, elle a renversé la situation pour s'imposer 3-2 au terme d'une rencontre spectaculaire. Un match qui a illustré la capacité des joueurs de Flick à gérer les situations difficiles et à revenir au score, grâce à une nette amélioration de leur jeu en seconde période.