Wayne Rooney, ancien attaquant de Manchester United, s'est immiscé dans la polémique entourant la crise entre Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, et le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, a été au centre de l'attention durant la trêve internationale, en raison de ses différends avec l'entraîneur Jorge Jesus, qui se sont conclus par son départ soudain du rassemblement de la sélection portugaise.

De nombreuses anciennes stars ont commenté la situation sous différents angles, mais c'est l'avis de Wayne Rooney, qui a partagé le vestiaire de Manchester United avec Ronaldo, qui a retenu l'attention.

Rooney a déclaré, dans l'émission « Stick to United » : « La première chose que je me suis dite, c'est : pourquoi ? Discréditer son entraîneur et ses coéquipiers de la manière dont il l'a fait, c'est profondément inapproprié. »

Rooney est resté ferme sur sa position, et son agacement a grandi, puisqu'il a ajouté : « On ne peut pas dicter à un entraîneur ce qu'il doit dire. C'est une chose que je n'avais jamais vue auparavant. »

Il a ensuite lâché ses propos les plus forts pour conclure : « Chaque joueur arrive à un moment où il doit prendre sa retraite internationale. C'est tout à fait normal et, malheureusement, il ne gère pas bien cette situation. C'est désagréable à voir. »

Il convient de rappeler que la relation entre Cristiano et Rooney a connu de fortes tensions, aussi bien pendant leur période commune à Manchester United qu'après la retraite du joueur anglais.