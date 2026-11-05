Le Borussia Dortmund a décroché une victoire importante lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Devant leur public, les joueurs du BVB ont battu le Real Betis de Séville 2-1 (0-0) et comptent désormais neuf points dans la phase de ligue. Fabio Silva a ouvert le score pour Dortmund (49e), avant l’égalisation d’Aitor Ruibal, entré en jeu pour les Espagnols (67e). Peu après, Konstantinos Karetsas, entré à la place de Serhou Guirassy, touché, a inscrit le but de la victoire (72e). Les notes et les appréciations des joueurs du BVB.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Gregor Kobel

Le Suisse n’a pratiquement rien eu à faire en première période. Il a dû véritablement intervenir à la 66e minute face à Ortiz : rapidement sorti de son but, Kobel a brillamment repoussé sa frappe. Il n’a toutefois rien pu faire sur l’égalisation peu après. Note : 3.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Waldemar Anton

En l’absence de Joane Gadou, Anton a évolué à droite de la défense à trois. Cela n’a en rien entamé sa bonne forme. L’international a coupé de nombreuses offensives et s’est montré difficile à passer. Avec le ballon, il a toutefois commis une ou deux petites erreurs, notamment avant l’égalisation : sa perte de balle a mis Dortmund en infériorité numérique derrière et conduit au but adverse. Auparavant, Anton avait participé à l’ouverture du score en écartant le jeu vers Ryerson, à droite aux abords de la surface, avant que celui-ci ne soit à l’origine du but. Note : 2,5.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Nico Schlotterbeck

La passe diagonale de Schlotterbeck a permis à Guirassy de se procurer la première occasion de Dortmund (3e). Même scénario à la 21e minute, avant la grosse occasion de Svensson. Il a réussi dix passes cassant les lignes en première période et n’a perdu aucun de ses cinq duels sur l’ensemble du match. Une bonne prestation. Note : 2,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Ramy Bensebaini

Une prestation correcte de l’Algérien, offensivement comme défensivement. Pas d’erreur majeure, mais pas non plus de coup d’éclat. Note : 3,5.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Julian Ryerson

Le Norvégien a retrouvé une place de titulaire et s’est surtout illustré en attaque. À la 3e minute, Guirassy n’a pas réussi à cadrer sa bonne passe à ras de terre. Dix-huit minutes plus tard, il a créé de la même manière une grosse occasion pour Svensson. Il a également joué un rôle dans l’ouverture du score : sa passe à ras de terre a trouvé Bellingham, libre de tout marquage. Celui-ci a buté sur un excellent Valles, avant que Silva ne reprenne le ballon pour marquer. À la 70e minute, son centre précis a offert à Bellingham une grosse occasion de la tête. Il a aussi réalisé sept récupérations. Note : 2.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Joey Veerman

En peu de temps, le Néerlandais est devenu sans doute l’élément le plus important de la construction du jeu du BVB, jusque-là souvent si lente et peu inspirée. Veerman s’est de nouveau montré très sûr avec le ballon, résistant au pressing et faisant preuve d’une grande intelligence et de beaucoup de sang-froid dans ses passes, à deux exceptions près, toutefois assez graves. Ses coéquipiers l’ont donc souvent recherché et il a touché plus de ballons que quiconque. Bon aussi sans le ballon, il a réalisé de nombreuses récupérations. Note : 2,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Felix Nmecha

En méforme depuis un certain temps, Nmecha a livré l’un de ses meilleurs matches de la saison. Il a remporté chacun de ses sept duels. Il a accéléré le jeu à plusieurs reprises en attaque et porté les offensives. Sa frappe de 20 mètres est passée à droite du but (15e). Note : 3.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Daniel Svensson

Sur son côté gauche, le Suédois s’est souvent retrouvé en bonne position pour adresser des centres, mais ceux-ci ont fréquemment été contrés. À la 21e minute, Svensson s’est procuré la meilleure occasion du BVB jusque-là : le centre de Ryerson était certes difficile à reprendre, mais il aurait tout de même dû marquer à bout portant. Moins en vue après la pause, il est resté solide. Note : 3.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Jobe Bellingham

Comme récemment, Bellingham a joué derrière les attaquants, mais il n’a pas retrouvé cette fois sa maîtrise du ballon affichée contre le Bayern le week-end dernier. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a commis quelques erreurs techniques. À la 14e minute, il a eu énormément de chance : sa passe en retrait de l’extérieur du pied vers Anton a complètement échoué, le Betis est parti en contre et a marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Bellingham a en revanche joué un rôle décisif dans l’ouverture du score : Silva a poussé au fond sa frappe repoussée par Valles. À la 70e minute, il a pu placer une tête à bout portant, mais le gardien du Betis a de nouveau réalisé un bel arrêt. À force d’efforts, il est véritablement entré dans son match. Note : 2,5.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Fabio Silva

Le Portugais a de nouveau eu sa chance d’entrée et a dû évoluer seul en pointe après la blessure de Guirassy. Silva a beaucoup bougé, permuté et s’est souvent rendu disponible. Sur son but, il se trouvait là où un attaquant doit être et a poussé le ballon dans le but vide. Il a aussi joué un rôle décisif sur le deuxième but : redescendu chercher le ballon, il l’a porté vers l’avant avant de servir Karetsas, le buteur. Note : 2.

BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : Serhou Guirassy

L’attaquant n’a pas réussi à bien reprendre le centre de Ryerson en début de match. Il y avait mieux à faire (3e). Après une bonne demi-heure, il s’est retrouvé au sol en se tenant la cuisse et n’a pas pu continuer. Note : 3,5.

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BVB, notes du Borussia Dortmund contre le Betis : les remplaçants

Konstantinos Karetsas (entré à la 34e) : Il a remplacé Guirassy, touché, et s’est placé sur le côté droit de l’attaque. Le Grec a montré à plusieurs reprises à quel point sa qualité technique et sa créativité sont importantes pour le BVB et pourraient l’être encore davantage. Son choix de poursuivre l’action juste avant l’ouverture du score, alors qu’il réclamait une faute commise sur lui, a été important. Peu après, il a lui-même buté sur le gardien Valles. Celui-ci n’a rien pu faire sur le but de Karetsas, dont l’excellent premier contrôle a créé la surprise avant qu’il ne frappe du gauche sans que sa tentative soit visible du gardien. Note : 2.

Maximilian Beier (entré à la 74e) : Il a remplacé Ryerson. Ses nombreuses courses sans le ballon ont aidé l’équipe à défendre. Il n’a pas eu d’occasion en attaque. Pas de note.

Carney Chukwuemeka (entré à la 75e) : Il a remplacé Nmecha. Pas de note.

Joane Gadou (entré à la 75e) : Bensebaini lui a cédé sa place. Gadou a immédiatement eu beaucoup à faire et s’en est dans l’ensemble correctement sorti. Pas de note.

Ethan Nwaneri (entré à la 90e+1) : Il a remplacé Silva et aidé l’équipe à préserver sa victoire jusqu’au bout. Pas de note.