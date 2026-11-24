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Le BVB a mérité son match nul 1-1 sur la pelouse d'Arsenal lors de la cinquième journée de la Ligue des champions grâce à une seconde période courageuse. Ses deux meilleurs joueurs étaient des défenseurs. Les notes et appréciations individuelles.

Arsenal a logiquement pris l'avantage après un début de match très dominateur, grâce à un superbe lob de Viktor Gyökeres (10e). Sur ce but, malgré la présence de huit joueurs à vocation défensive sur le papier et d'une défense à cinq, Dortmund n'était pas parvenu à mettre Arsenal sous pression. Ce problème a persisté pendant une bonne partie de la première période. Le BVB a tout de même tenté cinq tirs avant la pause, sans danger. Nettement plus audacieux après la pause, Dortmund s'est battu pour revenir dans le match et a égalisé de façon méritée grâce à Maximilian Beier, jusque-là

très décevant (55e). Joane Gadou l'avait idéalement servi après une course en solitaire. Quatre minutes plus tôt, les joueurs de Dortmund avaient réclamé à juste titre une main dans la surface après que le ballon avait touché l'avant-bras de Gyökeres. Mais le VAR n'est pas intervenu, pour des raisons inexplicables.

Retrouvez ici le compte rendu complet du match du BVB face à Arsenal !

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Gregor Kobel

Oui, le tir de Viktor Gyökeres sur l'ouverture du score était magnifique. Et non, Kobel n'a certainement pas commis d'erreur manifeste. Il a tout de même paru un peu malheureux sur ce premier but encaissé. Quelques minutes plus tard, il a en revanche réalisé un bel arrêt face à Christos Tzolis, même s'il a aussi eu de la chance que Svensson bloque la reprise de Madueke. Note : 3,5

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Joane Gadou

Comme toute l'arrière-garde, il a eu énormément de travail au début et, comme les autres, a eu beaucoup de mal à trouver ses repères face à ses adversaires et à entrer dans le match. Après 20 minutes, il a toutefois mieux contenu Christos Tzolis et a aussi remporté quelques duels. Une récupération de sa part a permis à Dortmund de mener un assez bon contre juste avant la pause, qu'il a lui-même conclu d'un tir dans un angle fermé. Une autre récupération, suivie d'une course d'une audace sensationnelle à travers le milieu de terrain et conclue par une passe pour Maxi Beier, a amené l'égalisation. Il a ensuite également récupéré un ballon dans sa propre surface. Remplacé peu avant la fin, il n'a pas été le seul à sembler ne pas comprendre cette décision. Note : 2

BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Waldemar Anton

Pour son retour dans le onze de départ, il a lui aussi connu un match difficile tant il a été sollicité. Il a d'abord semblé un peu plus solide que Nico Schlotterbeck, même si la différence était minime. Pendant une période où Dortmund poussait fort, il a perdu un ballon, puis son duel à la course avec Noni Madueke, ce qui a bien failli avoir des conséquences. Il s'est ensuite rattrapé avec un excellent tacle face à Gyökeres. Note : 3,5

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Nico Schlotterbeck

Il a souffert face à Viktor Gyökeres et Noni Madueke. Ils l'ont tellement occupé qu'il a parfois même semblé manquer de souplesse, ce qui n'est pourtant pas le cas de l'international allemand. Il a néanmoins réalisé une intervention décisive face à Declan Rice en fin de première période. Plus discret après la pause, ce qui était une bonne chose dans ce match. En voulant définitivement écarter une occasion d'Arsenal, il a involontairement percuté Kobel. Note : 4

BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Julian Ryerson

Bien plus discret que Svensson de l'autre côté en première période, mais aussi plus fiable. Il n'a toutefois pas toujours semblé à la hauteur quand les Londoniens se sont rués vers l'avant. Il a encore dégagé en touche à la toute dernière minute du temps additionnel. Une prestation solide dans l'ensemble. Note : 3,5

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Jobe Bellingham

Lui aussi a nettement haussé son niveau après une première période plutôt faible et s'est beaucoup plus employé à faire avancer le jeu. Il était légèrement hors-jeu sur son but supposé du 2-1. Il a cédé sa place à Marcel Sabitzer à la 73e minute. Note : 4

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Felix Nmecha

Il s'était récemment illustré en marquant, avant que ses célébrations de but ne suscitent des débats controversés . Face à Arsenal, il a eu fort à faire pour gêner la progression des solides Londoniens. Il n'y est pas vraiment parvenu et porte aussi une petite part de responsabilité sur le 1-0. Il a parfois tenté de se montrer dans la surface à Londres, mais sans succès. Une prestation plutôt irrégulière dans l'ensemble. Note : 4,5

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Joey Veerman

Comme presque toujours, il a touché plus de ballons que tout autre joueur de Dortmund et, sur le papier, un grand nombre de ses passes sont arrivées à destination. Mais c'est aussi parce que ses coéquipiers ont parfois dû courir avec détermination après ses ballons. Son jeu a paru moins précis que d'habitude et ses actions ont manqué de clarté. En seconde période, alors que Dortmund se battait pour revenir dans le match, il a toutefois pris le jeu à son compte et distribué intelligemment les ballons, y compris vers l'avant. Note : 3

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Daniel Svensson

Avant l'ouverture du score, Ben White l'a bloqué et écarté de l'action, si bien que personne ne se trouvait ne serait-ce qu'à proximité du buteur. À son tour, Svensson a bloqué la reprise de Noni Madueke à la 16e minute. Il a été mêlé d'une manière ou d'une autre à la plupart des actions dangereuses, des deux côtés du terrain. Sa passe à la 49e minute aurait au moins mérité de déboucher sur une grosse occasion pour Dortmund. En seconde période, il s'est surtout signalé offensivement. Note : 2

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Fabio Silva

Il a été préféré à l'attaquant Serhou Guirassy, tout juste remis de sa blessure musculaire. À la 20e minute, il a été à l'origine de la première approche du but adverse par Dortmund, très timide. Une jolie petite passe de sa part a offert une demi-occasion à Daniel Svensson, mais il a ensuite perdu un ballon de manière regrettable au milieu de terrain, dont Declan Rice aurait dû profiter pour porter le score à 2-0. Il a malgré tout été le joueur de Dortmund le plus dangereux en première période. Après la pause, jusqu'à son remplacement, il a cherché à dynamiser le jeu, mais sans réussite au bout du compte. Note : 4

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : Maximilian Beier

Douze ballons touchés, sept passes, une position de hors-jeu et aucun tir : le bilan de Maximilian Beier en première période était aussi maigre qu'il en avait l'air. Aligné sur le papier comme deuxième attaquant, il a le plus souvent joué derrière Fabio Silva. En début de seconde période, après une bonne passe de Svensson, il a manqué l'occasion d'égaliser, ne touchant pas le ballon pour des raisons assez inexplicables. Une prestation indéfendable, jusqu'à ce que la première grosse occasion de Dortmund, née d'une excellente course de Joane Gadou,

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lui permette d'inscrire avec finesse le but du 1-1. Sa note de 5 s'est ainsi finalement transformée en... Note : 3,5

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BVB, notes de Dortmund face à Arsenal : les remplaçants

Serhou Guirassy : Entré à la 64e minute à la place de Fabio Silva, il a effectué son retour après sa blessure musculaire. Niko Kovac aurait préféré le ménager, mais l'entraîneur de Dortmund a manifestement entrevu une occasion après l'égalisation. Guirassy n'a toutefois pas apporté grand-chose offensivement. De l'autre côté, il a eu de la chance de ne pas envoyer le ballon dans son propre but en tentant de défendre sur une occasion d'Arsenal à la 80e minute. Note : 4,5

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Konstantinos Karetsas : Entré en même temps que Guirassy à la place du buteur Maximilian Beier, il n'a pas réussi à apporter d'élan offensif. Ce double changement n'a pas amélioré Dortmund. Note : 4,5

Marcel Sabitzer : Entré à la 73e minute à la place de Bellingham, il n'a pas non plus eu beaucoup d'impact. Non noté.

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Filippo Mane : Entré dans le temps additionnel à la place de Gadou, auteur d'un bon match, il s'est lui aussi battu pour éviter un deuxième but adverse. Non noté.