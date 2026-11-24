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Le BVB a mérité son match nul 1-1 sur le terrain d’Arsenal lors de la cinquième journée de la Ligue des champions grâce à une seconde période courageuse. Ses deux meilleurs joueurs étaient des défenseurs. Les notes et les analyses individuelles.

Arsenal a logiquement ouvert le score au terme d’un début de match largement dominé, grâce à un magnifique lob de Viktor Gyökeres (10e). Sur ce but, malgré la présence nominale de huit joueurs à vocation défensive et une défense à cinq, Dortmund n’était pas parvenu à mettre Arsenal sous pression. Ce problème a persisté pendant une bonne partie de la première période. Le BVB a tout de même tenté cinq tirs, sans danger, avant la pause. Bien plus audacieux en seconde période, Dortmund est revenu dans le match et a égalisé à juste titre grâce à Maximilian Beier (55e), jusque-là

très décevant. Joane Gadou l’avait parfaitement servi après une course en solitaire. Quatre minutes plus tôt, les joueurs de Dortmund avaient réclamé, à juste titre, une main dans la surface après que le ballon avait touché l’avant-bras de Gyökeres. Mais, pour des raisons inexplicables, la VAR n’est pas intervenue.

Retrouvez ici le compte rendu complet du match du BVB contre Arsenal !

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Gregor Kobel

Oui, le tir de Viktor Gyökeres sur le 1-0 était superbe. Et non, Kobel n’a certainement pas commis d’erreur manifeste de gardien sur cette action. Il a néanmoins paru un peu malheureux sur ce premier but encaissé. Quelques minutes plus tard, il a en revanche signé un bel arrêt devant Christos Tzolis, même s’il a aussi eu de la chance que Svensson contre la reprise de Madueke. Note : 3,5

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Joane Gadou

Comme toute la défense, il a eu beaucoup de travail au début et, comme les autres, a peiné à trouver ses repères face à ses adversaires et à entrer dans le match. Après 20 minutes, il a toutefois commencé à mieux gérer Christos Tzolis et à remporter des duels. Un ballon récupéré par Gadou peu avant la pause a lancé une assez bonne contre-attaque de Dortmund, qu’il a lui-même conclue d’un angle fermé. Une autre récupération, suivie d’une course formidable et pleine d’audace à travers le milieu de terrain, couronnée par une passe à Maxi Beier, a amené le 1-1. Il s’est ensuite aussi mué en voleur de ballon dans sa propre surface. Remplacé peu avant la fin, une décision qu’il n’a pas été le seul à avoir du mal à comprendre. Note : 2

BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Waldemar Anton

Pour son retour dans le onze de départ, il a lui aussi connu une soirée difficile, avec beaucoup de travail. Il a d’abord semblé un peu plus solide que Nico Schlotterbeck, même si la différence était infime. Pendant la période où Dortmund poussait, il a perdu le ballon puis son duel à la course avec Noni Madueke, ce qui a failli coûter cher. Il s’est ensuite rattrapé avec un excellent tacle sur Gyökeres. Note : 3,5

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Nico Schlotterbeck

Il a souffert face à Viktor Gyökeres et Noni Madueke. Ils l’ont tellement sollicité qu’il a parfois même semblé raide dans ses mouvements, ce qui ne caractérise pourtant pas l’international allemand. Il a toutefois réalisé un excellent sauvetage devant Declan Rice en fin de première période. Plus discret après la pause, ce qui était une bonne chose dans ce match. En tentant de dégager définitivement le danger sur une occasion d’Arsenal, il a involontairement percuté Kobel. Note : 4

BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Julian Ryerson

Bien moins en vue que Svensson sur l’autre côté en première période, mais aussi plus fiable. Il n’a toutefois pas toujours semblé à la hauteur lorsque les Londoniens déferlaient. Il a encore dégagé en touche dans la toute dernière minute du temps additionnel. Une prestation solide dans l’ensemble. Note : 3,5

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Jobe Bellingham

Lui aussi s’est nettement amélioré après une première période plutôt faible et s’est beaucoup plus employé à faire progresser le jeu. Il était légèrement hors-jeu sur ce qu’il pensait être le but du 2-1, avant de céder sa place à Marcel Sabitzer à la 73e minute. Note : 4

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Felix Nmecha

Il s’était récemment illustré en marquant, avant de susciter des débats controversés avec, ou à cause de, ses célébrations de but . Contre Arsenal, il a eu fort à faire pour tenter de freiner la progression des solides Londoniens. Il n’y est pas très bien parvenu et a aussi une petite part de responsabilité sur le 1-0. Il a rarement tenté de s’infiltrer dans la surface à Londres, sans succès. Une prestation plutôt inconstante dans l’ensemble. Note : 4,5

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Joey Veerman

Comme presque toujours, il a touché plus de ballons que tout autre joueur de Dortmund et, sur le papier, une grande partie de ses passes sont arrivées à destination. Mais c’est aussi parce que ses coéquipiers ont parfois dû courir avec détermination après ses ballons. Son jeu a paru moins précis que d’habitude et ses actions ont manqué de netteté. En seconde période, quand Dortmund s’est battu pour revenir dans le match, il a toutefois pris les commandes et distribué intelligemment le ballon, y compris vers l’avant. Note : 3

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Daniel Svensson

Avant le 1-0, Ben White l’a bloqué et mis hors de l’action, si bien que personne ne se trouvait ne serait-ce qu’à proximité du buteur. À la 16e minute, Svensson a à son tour contré la reprise de Noni Madueke. Il a été impliqué d’une manière ou d’une autre dans la plupart des actions dangereuses, des deux côtés du terrain. Sa passe à la 49e minute aurait au moins mérité de déboucher sur une grosse occasion pour Dortmund. En seconde période, il s’est surtout distingué offensivement. Note : 2

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Fabio Silva

Il a été préféré à l’attaquant Serhou Guirassy, qui venait tout juste de se remettre de sa blessure musculaire. À la 20e minute, il a été à l’origine de la première approche du but adverse par le Borussia, très peu dangereuse. Une jolie petite passe de sa part a offert une demi-occasion à Daniel Svensson. Il a ensuite perdu le ballon de manière fâcheuse au milieu de terrain, une erreur dont Declan Rice aurait dû profiter pour porter le score à 2-0. Il a néanmoins été le joueur de Dortmund le plus dangereux en première période. Après la pause, il a tenté d’animer le jeu jusqu’à son remplacement, mais sans réussite au bout du compte. Note : 4

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : Maximilian Beier

Douze ballons touchés, sept passes, une position de hors-jeu, aucun tir : le bilan de Maximilian Beier en première période est aussi maigre qu’il y paraît. Aligné sur le papier comme deuxième attaquant, il a le plus souvent joué derrière Fabio Silva. Au début de la seconde période, après une bonne passe de Svensson, il a manqué l’occasion d’égaliser à 1-1 en ne touchant pas le ballon, pour des raisons assez inexplicables. Une prestation indéfendable, jusqu’à ce qu’il conclue joliment la première grosse occasion de Dortmund, née d’une excellente course de Joane Gadou,

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pour inscrire le 1-1. Sa note, qui s’annonçait à 5, est donc finalement de… 3,5

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre Arsenal : les remplaçants

Serhou Guirassy : Entré à la 64e minute à la place de Fabio Silva, il a fait son retour après sa blessure musculaire. Niko Kovac aurait préféré le ménager, mais, après le 1-1, l’entraîneur de Dortmund a manifestement senti qu’une occasion se présentait. Guirassy n’a toutefois pas apporté grand-chose offensivement. De l’autre côté du terrain, il a eu de la chance de ne pas envoyer le ballon dans son propre but en tentant de défendre sur une occasion d’Arsenal à la 80e minute. Note : 4,5

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Konstantinos Karetsas : Entré en même temps que Guirassy, il a remplacé le buteur Maximilian Beier. Il n’a toutefois pas réussi à apporter d’impulsion offensive. Ce double changement n’a pas amélioré Dortmund. Note : 4,5

Marcel Sabitzer : Entré à la 73e minute à la place de Bellingham, il n’a lui non plus guère eu d’effet sur le jeu. Non noté.

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Filippo Mane : Entré dans le temps additionnel à la place de Gadou, auteur d’une belle prestation. Il s’est lui aussi employé à empêcher Arsenal d’inscrire un deuxième but. Non noté.