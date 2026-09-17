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BVB, actus : « Dieu avait d’autres plans » - Comment Cole Campbell revient sur sa période au BVB

En octobre 2024, Cole Campbell a fêté ses débuts en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. L’attaquant, alors âgé de 18 ans, a été formé à l’académie du BVB et semblait en route pour devenir le prochain talent à percer au BVB. Mais les choses se sont passées autrement.Jusqu’à l’hiver 2025, il n’a cumulé que sept brèves apparitions avec le BVB. À l’été 2025, il avait déjà demandé un prêt afin d’obtenir davantage de temps de jeu, mais le BVB s’y était opposé. Ce n’est qu’en janvier 2026 qu’il a été autorisé à rejoindre Hoffenheim, où il a vécu six mois frustrants. Cet été, il a rejoint le surprenant promu SV Elversberg pour une indemnité de transfert de six millions d’euros, où tout indique qu’il pourrait y trouver son bonheur.

« J’ai percé il y a presque deux ans », a déclaré Campbell lors d’un échange avec des journalistes américains, auquel GOAL USA a également participé. « Je pensais qu’à l’époque, ça allait marcher. Mais Dieu avait d’autres plans pour moi. Pour être honnête, mon état d’esprit à l’époque était très différent de celui d’aujourd’hui. Au cours des 22 derniers mois, j’ai appris des choses que je n’aurais pas apprises si les choses s’étaient passées autrement. Je pense que cela m’a aidé à changer mon état d’esprit et à renforcer mon caractère. »

Le nouveau transfert record du club sarrois a expliqué ainsi pourquoi il avait choisi Elversberg : « Le plus important, c’était que je voulais jouer davantage et assumer un rôle plus important que celui que j’avais à Dortmund », a déclaré Campbell, avant d’ajouter : « Ce transfert était très important pour moi, car maintenant j’ai du temps de jeu, et c’est ce qu’il y a de plus important pour le développement d’un joueur. »

BVB, actus : l’ex-milieu Axel Witsel prend sa retraite internationale

L’ancien milieu du BVB Axel Witsel a annoncé sa retraite de l’équipe nationale belge après 19 ans. Il était « temps de laisser la place aux jeunes et à la nouvelle génération », a écrit le joueur de 37 ans, qui a évolué à Dortmund de 2018 à 2022, dans une publication sur les réseaux sociaux. Witsel a disputé son 140e et dernier match international lors du quart de finale de la Coupe du monde cet été contre l’Espagne (1-2).

« Je ne m’attendais jamais à accomplir autant quand j’ai commencé à seulement 18 ans », a écrit Witsel, actuellement sous contrat avec l’OGC Nice en Ligue 1 française. Le milieu de terrain avait fait ses débuts en 2008 et a été l’un des éléments les plus fiables de la « génération dorée » belge autour de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Au total, Witsel a disputé le deuxième plus grand nombre de sélections avec son pays derrière Jan Vertonghen (157). (SID)

BVB, actus : une prolongation en vue pour le trio de Dortmund

Selon les informations de Sport Bild , les trois directeurs généraux du BVB, Lars Ricken (sport), Carsten Cramer (marketing) et Thomas Treß (finances), peuvent se réjouir de prolongations de contrat imminentes. Leurs contrats actuels courent jusqu’à la fin de la saison.

« J’ai l’impression que toutes les personnes concernées, y compris l’entraîneur Niko Kovac, travaillent ensemble de manière très efficace. Il y a aussi souvent des débats animés chez nous, et cela me plaît », a déclaré à l’hebdomadaire l’ancien directeur général et actuel président Hans-Joachim Watzke.

Des discussions pour une prolongation de contrat avec l’entraîneur Niko Kovac pourraient elles aussi bientôt avoir lieu, dès que l’avenir de Ricken sera définitivement clarifié.

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