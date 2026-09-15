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BVB, infos : le VfB Stuttgart avait Fabio Silva sur ses tablettes

Fabio Silva s’est illustré en tant que buteur lors du succès 3-0 du BVB contre le SC Paderborn 07 et a ensuite reçu des éloges appuyés. Le consultant TV Dietmar Hamann a qualifié le Portugais de « joueur exceptionnel » après cette performance, avant d’ajouter : « Il existe peu d’attaquants aussi complets que lui. »

Fabian Wohlgemuth, directeur sportif du VfB Stuttgart, a désormais confirmé dans Sky90 que les Souabes avaient aussi Silva sur leur radar : « Nous nous étions penchés sur son cas il y a un an. »

Un transfert n’avait toutefois pas été concret à l’époque. Le dirigeant du VfB n’a pas voulu se prononcer sur le potentiel futur du joueur de Dortmund : « Pour cela, je suis un peu trop loin. »

À propos de la forme actuelle du joueur, qui a déjà inscrit quatre buts en cinq matches officiels, Wohlgemuth a déclaré : « Visiblement, il traverse actuellement une bonne période et Dortmund peut donc être heureux qu’il soit là. »

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BVB, infos : Serhou Guirassy parle de sa forme actuelle

L’attaquant de Dortmund Serhou Guirassy a réalisé un début de saison idéal avec six contributions décisives - quatre buts et deux passes décisives.

À la question de bundesliga.com de savoir s’il se trouvait dans une forme optimale, le buteur a répondu : « Oui, c’est vrai. L’équipe est également en grande forme. Nous gagnons nos matches, donc on peut tout à fait le dire. »

Le fait qu’il ait célébré un jubilé personnel la semaine dernière ne s’est imposé au joueur de 30 ans qu’après coup : « Il est extrêmement important de commencer une nouvelle saison de cette manière. Mardi, j’ai disputé mon 100e match pour Dortmund - et je ne le savais même pas ! Nous devons maintenant simplement continuer exactement comme ça. »

Le fait que le BVB soit actuellement devant le Bayern dans le classement, Guirassy le voit comme une opportunité. Une telle position au classement n’est finalement pas une normalité. « Bien sûr, c’est très rare. Si l’on regarde la saison passée, je ne crois pas que nous ayons été ne serait-ce qu’une seule fois devant le Bayern. C’est donc quelque chose que nous devons exploiter », a déclaré le Guinéen, avant d’ajouter au sujet du Rekordmeister : « C’est une très grande équipe, mais elle peut laisser des points en route, comme on l’a vu contre Schalke. C’est donc à nous d’en profiter. »

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BVB, infos : Joey Veerman se dit impressionné par Serhou Guirassy

Le transfert de Joey Veerman du PSV Eindhoven au BVB pour plus de 20 millions d’euros s’est immédiatement révélé être un apport sportif pour Dortmund. Depuis, c’est surtout son coéquipier Serhou Guirassy qui a laissé une impression durable au milieu de terrain.

Dans un entretien avec bundesliga.com , Veerman a salué les qualités de l’attaquant : « Je suis impressionné par sa qualité. Je peux toujours jouer avec lui. Il se déplace toujours vers le ballon et aide à établir la connexion avec les autres joueurs. C’est exactement ce que j’aime. »

Le Néerlandais a par ailleurs aussi souligné l’instinct de but de Guirassy : « Et devant le but aussi, il est vraiment très dangereux. C’est un attaquant de top niveau. »

La recrue a également parlé de l’atmosphère particulière lors de sa première au Signal Iduna Park. Le moment où il a foulé la pelouse pour la première fois en tant que joueur du BVB l’a profondément marqué : « Quand tu sors pour l’échauffement, quand les supporters chantent aussi fort, tu as tout simplement la chair de poule. »

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