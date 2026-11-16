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Emre Can évoque pour la première fois une date possible pour son retour au BVB. Par ailleurs, un ancien espoir revient sur ses années chez les Jaune et Noir. Actualités et rumeurs autour du Borussia Dortmund.

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BVB, actualités : Emre Can dévoile son plan pour revenir

Emre Can travaille actuellement à son retour au Borussia Dortmund, mais le capitaine du BVB ne pense pas rejouer cette année.

« Ce sera difficile cette année », a expliqué Can dans un entretien accordé à Ruhr24. Il s’est toutefois montré optimiste pour la période suivant la trêve hivernale : « J’espère pouvoir rejouer en janvier. »

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Can s’était déchiré les ligaments croisés fin février, lors du match de Bundesliga contre le Bayern Munich, et n’a plus été disponible pour le BVB depuis. En octobre, il s’est en outre fait opérer des adducteurs, déjà touchés auparavant.

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Le joueur de 32 ans va désormais « beaucoup mieux », tant physiquement que mentalement. Il peut de nouveau participer à certaines parties des séances d’entraînement. L’international aux 48 sélections est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison en cours.

Getty Images

BVB, actualités : Bradley Fink revient sur ses années au Borussia Dortmund

Bradley Fink a évolué dans les équipes de jeunes du Borussia Dortmund de 2019 à 2022 et était présenté comme un grand espoir en attaque. Grâce à son sens du but, le Suisse était considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

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Il n’a toutefois pas réussi à percer chez les professionnels. Le joueur de 23 ans est revenu sur cette période et a expliqué à quel point l’attention médiatique et les comparaisons avec Erling Haaland l’avaient accompagné.

« J’ai accepté cet engouement parce qu’il était là, tout simplement », a déclaré Fink à transfermarkt.de. Les médias l’ont un temps surnommé le « Haaland suisse » et il a également été présenté comme un possible successeur de Youssoufa Moukoko.

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Le jeune attaquant a dû composer avec les grandes attentes qui en découlaient. « D’un côté, c’était agréable ; de l’autre, je n’ai jamais voulu devenir Erling Haaland 2.0, mais Bradley Fink 1.0. »

Dans les équipes de jeunes, Fink s’est particulièrement illustré sous les ordres de l’entraîneur Mike Tullberg. Avec les U19, il a été impliqué dans 37 buts en 26 matches. Il a aussi eu l’occasion de s’entraîner pour la première fois avec les professionnels.

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Il n’a cependant pas réussi à franchir le cap de la Bundesliga. Ne pas avoir eu la possibilité de jouer dans l’élite l’a affecté. « J’étais surtout déçu de ne pas avoir pu faire mes débuts en Bundesliga », a-t-il confié. « Mais je ne laisserai personne dire du mal du BVB. Le club est et restera un super club. Simplement, ce n’était pas le bon endroit pour franchir l’étape suivante. »

Fink joue actuellement en prêt au Dundee FC, en Écosse. Il appartient aux Wycombe Wanderers.

Getty Images

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BVB, actualités : Alexandra Popp ne veut pas être seule sous les projecteurs

L’équipe féminine du Borussia Dortmund a frappé fort dimanche à domicile contre Schalke. Les joueuses du BVB ont remporté le derby 4-0. Alexandra Popp a été au centre de l’attention : avec trois buts, elle a largement contribué à cette victoire convaincante.

Après le coup de sifflet final, l’attachement des supporters du BVB à la joueuse de 35 ans s’est manifesté. Alors qu’elle répondait aux questions des journalistes, les fans scandaient : « On veut voir Alex, on veut voir Alex. » Un supporter lui a lancé : « Alex, offre-moi une photo, offre-moi une photo de toi », sur l’air d’une chanson de Mickie Krause.

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Popp ne s’attendait manifestement pas à un tel enthousiasme. « Waouh, est-ce que je m’y attendais ? Non, pas à ce point. Je ne pensais pas que ce serait aussi intense », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Mais ce qui compte pour moi, c’est que ce n’est pas le spectacle d’une seule personne. Il s’agit de l’équipe, de la progression du club et de celle de l’équipe aussi. »

Popp estime que son rôle consiste avant tout à mettre son expérience au service de l’équipe. « Je suis là pour aider dans certaines situations, apporter une certaine sérénité à l’équipe, comme aujourd’hui par exemple, ou peut-être pour me trouver devant le but au moment décisif dans des situations délicates. »

Getty Images

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