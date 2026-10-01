« C’est un buteur de tout premier ordre en matière de finition. Il n’y aura pas de deuxième Harry Kane », a déclaré Tuchel au sujet d’un successeur potentiel à l’attaquant du Bayern, si celui-ci devait un jour mettre un terme à sa carrière avec l’équipe d’Angleterre. « Nous cherchons différentes options et solutions. Il y aura quelqu’un d’autre, mais ce ne sera ni Harry ni une copie de Harry. Nous trouverons une solution le moment venu, mais peut-être pas de mon temps, peut-être seulement dans dix ans de plus. »

Tuchel a poursuivi : « Il n’est pas à la traîne, il n’est pas lent. Il est le premier sur le terrain et le premier à pousser tout le monde, c’est sa mentalité. En plus de ses qualités de finition, il est devenu un attaquant très, très travailleur. C’est un package complet. »

Le coach trouve particulièrement remarquable la manière dont Kane brille depuis qu’il a quitté Tottenham Hotspur pour rejoindre l’Allemagne et le FCB. « Il s’est imposé dans un grand club comme le FC Bayern Munich et mérite entièrement les éloges pour cela. C’est très, très impressionnant », a déclaré Tuchel, ancien entraîneur du Bayern. « Il n’est pas facile de s’adapter et de venir au FC Bayern Munich, où l’on ne fait que gagner, gagner, gagner et où il s’agit d’un grand club. On est sous les projecteurs. Il a conquis tout le monde grâce à sa qualité, son éthique de travail et sa personnalité. C’est une magnifique histoire. »

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Qu’a dit Harry Kane sur Thomas Tuchel après l’élimination au Mondial 2026 ?

Kane s’est lui aussi déjà exprimé à plusieurs reprises en termes élogieux sur son technicien allemand, qui a offert à l’Angleterre, lors du dernier Mondial, son meilleur résultat depuis le légendaire triomphe de 1966. Cela n’a toutefois pas suffi, dans l’opinion publique anglaise, à dissiper le scepticisme à l’égard de Tuchel.

Kane lui a donc apporté son soutien en juillet. « C’est son premier grand tournoi », a expliqué l’attaquant d’exception. « Il doit digérer cela et il va beaucoup apprendre. »

Pour l’attaquant, la qualité de Tuchel ne fait aucun doute. Il est un « entraîneur fantastique », a souligné le capitaine de la sélection anglaise. « L’enthousiasme qu’il a, l’émotion qu’il apporte, l’expérience tactique qu’il possède, cela ne veut pas dire qu’on fait tout parfaitement à chaque fois. Nous voulons être au niveau lors des grands jours, et c’est aussi ce qu’il attend de lui-même », a expliqué Kane.

Même la composition controversée du groupe pour le tournoi en Amérique du Nord — Tuchel avait notamment fait grand bruit en n’appelant pas des noms en vue comme Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold — a été jugée différemment par Kane que par les critiques au pays. C’était « le meilleur groupe d’Angleterre » dont il ait jamais « fait partie en matière de cohésion », avait alors déclaré Kane.