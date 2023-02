Son but contre le PSG, ses ambitions avec l'OM, la guerre en Ukraine : les confidences de Ruslan Malinovskyi

Le joueur ukrainien de l'OM se livre sur ses débuts à l'OM ainsi que sur la guerre en Ukraine.

Prêté cet hiver par l'Atalanta Bergame à l'OM, Ruslan Malinovskyi s'est rapidement imposé dans le club phocéen et est désormais un titulaire indiscutable.

Quelques semaines après son arrivée en France, l'international ukrainien a accordé un long entretien à nos confrères de La Provence dans lequel il se confie sur de nombreux sujets.

Sur son but victorieux contre le PSG en Coupe de France

C'est difficile à décrire ! C'est du bonheur, de "l'extra-énergie" pour faire ce sprint. L'atmosphère était incroyable dans ce stade merveilleux. Ça ne joue pas en faveur des adversaires, ils peuvent difficilement être en confiance avec le Vélodrome qui nous porte. C'est notre douzième homme sur le terrain.

Sur la victoire face au PSG en Coupe de France

Ce n'était pas un match facile. Ce but sur corner de Sergio Ramos n'a pas été simple à gérer, certaines équipes calent après une égalisation, mais on a très bien réagi. Nous, au contraire, on s'est procuré plusieurs occasions, puis on a défendu à onze à 2-1. On doit garder cette mentalité, cette volonté de défendre un résultat, cette façon de penser que l'on ne peut pas se permettre de prendre un but.

Sur la possibilité de remporter le championnat de France

Il y a toujours des objectifs au sein d'une équipe, le nôtre est de gagner chaque match et on verra à la fin. Se focaliser sur des objectifs lointains dès maintenant est trop tôt, il y a encore trop de rencontres. Il y a Monaco et Lens juste derrière nous, on doit rester attentifs et jouer chaque match comme si c'était le dernier. Il faut rester concentré sur Toulouse, c'est très important. Le TFC est sur une bonne série, il faudra être attentif.

Sur la guerre en Ukraine

Nous ne pouvons accepter ça, nous nous battons pour vivre libres. (Il réfléchit) Nous voulons vivre sans les Russes dans notre pays, sans ces "amis" voisins (sourire ironique). Nous, comme tous les joueurs qui en ont la possibilité, on a fait ce qu'on a pu, on a acheté des médicaments, des produits de première nécessité. Il y a eu tant de gens et d'enfants tués, je connais de nombreuses personnes qui vivaient à Boutcha (une ville près de Kiev où l'armée russe est accusée d'avoir commis des crimes de guerre), qui ont perdu leur maison et doivent recommencer leur vie à zéro. Tout le monde devrait pouvoir vivre libre. […] Dans tout ce malheur et cette guerre, il y a tout de même une belle chose : on est encore plus solidaires depuis le début de la guerre, on est tous ensemble.