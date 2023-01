MERCATO – Cinq choses à savoir sur Ruslan Malinovskyi, la nouvelle recrue de l'OM

Qui est Ruslan Malinovskyi ? GOAL fait les présentations avec la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille.

L'international ukrainien Ruslan Malinovskyi, qui évolue à l'Atalanta Bergame en Serie A, devrait s'engager avec l'Olympique de Marseille ce lundi 9 janvier 2023 puisque le joueur est attendu à Marseille pour effectuer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano évoque d'ailleurs un transfert d'un montant de dix millions d'euros plus trois millions en bonus. GOAL vous propose de découvrir ce joueur qui devrait régaler le Vélodrome.

Viré puis repris par le Chakthar

Ruslan Malinovskyi est né le 4 mai 1993 à Jytomyr en Ukraine. Grand espoir du football ukrainien, il rejoint à l'âge de 12 ans le centre de formation du Chakthar Donetsk après avoir refusé une proposition de son rival, le Dynamo Kiev.

Mais à seize ans, ne confirmant pas les espoirs placés en lui, le Chakthar se sépare de lui et il retourne à Jytomyr. Mais six mois plus tard, le Chakhtar lui redonne sa chance : « Il ne trouvait pas de club pour rebondir. Nous, il nous manquait un gaucher dans l'équipe U19, alors j'ai décidé de lui redonner sa chance, et à partir de là, il a énormément progressé », expliquait Patrick van Leeuwen, le responsable du centre de formation du Chakthar à Sport Foot Magazine en 2019.

Repéré par Genk après avoir éliminé Charleroi

Si Malinovskyi ne jouera jamais avec l'équipe premier du Chakthar, il sera prêté trois fois de suite pour avoir du temps de jeu : au PFC Sébastopol (2012-2013), au Zorya Louhansk (2014-2016) puis au KRC Genk (2016-2017).

Le KRC Genk le repère lors du tour préliminaire de la Ligue Europa 2015-2016. Malinovskyi, qui joue alors à Louhansk, est le bourreau de Charleroi, un club belge, en inscrivant un doublé au match aller pour une victoire 2-0 puis un but au match retour lors d'un succès 3-0.

En décembre 2015, Genk obtiendra le prêt pour six mois de Malinovskyi avant de lever l'option d'achat lors de l'été 2016.

Sifflé par les supporters de Genk

Les débuts de Ruslan Malinovskyi à Genk ont été compliqués. Le public l'a rapidement pris en grippe et l'a sifflé, lui reprochant un manque d'implication à la perte du ballon.

De 2017 à 2019, son entraîneur était un certain Philippe Clement qui officie aujourd'hui à l'AS Monaco. Il a raconté à So Foot cette période compliquée : « Quand je suis arrivé à Genk, les supporters reprochaient à Ruslan de ne pas assez défendre quand l'équipe n'avait pas la possession du ballon. Il se faisait siffler sur le terrain. De temps en temps, il était trop volcanique dans ses réactions. »

A force de travail, Malinovskyi va finalement se mettre les supporters de Genk dans la poche. Il sera même élu deuxième meilleur joueur du championnat belge derrière Hans Vaneken à l'issue de la saison 2018-2019.

Repositionné meneur de jeu par Clement, Genk remporte le championnat

A Genk, Malinovskyi est d'abord utilisé en milieu relayeur. Après le départ du meneur de jeu Alejandro Pozuelo pour la MLS en mars 2019, Philippe Clement repositionne Malinovskyi en numéro 10.

Un choix payant puisque Genk remporte le championnat de Belgique au printemps 2019.

« Pour l'avoir vu avec Louhansk, je savais qu'il était capable de jouer meneur de jeu, décrypte le technicien. Nous avons changé notre système de jeu, en passant à un seul milieu défensif et deux joueurs devant. Et grâce à ça, je crois que nous avons surpris nos adversaires », a raconté Clement dans les colonnes de So Foot.

Il a échappé à une énorme suspension en Belgique

En Belgique, Malinovskyi a marqué les esprits par son beau jeu mais aussi par un coup de pied au visage de Birger Verstraete lors d'un derby entre le KRC Genk et La Gantoise le 6 avril 2019.

Pour ce geste, Malinovskyi risquait une suspension de sept journées ainsi qu'une amende de 7 000 euros. Mais le joueur ukrainien a plaidé le fait qu'il s'agissait d'un geste inventaire ce qu'a confirmé son adversaire : « J'ai revu les images de la phase controversée après le match. Pour moi il n'y a pas de mauvaise intention de Malinovskyi. C'est juste une malheureuse collision. »