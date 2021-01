Bruno Génésio : "Là, j'ai envie de faire un break"

Libre de tout contrat depuis la fin officielle de son aventure au Beijing Guoan, ce mercredi, le technicien français affirme avoir besoin de repos.

Slaven Bilic est de retour sur un banc, trois semaines seulement après avoir été limogé par West Brom. Le voilà désormais entraîneur principal du Beijing Sinobo Guoan Football Club, pensionnaire de la Super League chinoise, où il s'est engagé pour les deux prochaines saisons, succédant au Français Bruno Génésio.

Bruno Génésio non prolongé, quid de son avenir personnel ?

Si l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais n'a pas prolongé l'aventure en , Slaven Bilic a été intronisé ce mercredi. "Aujourd'hui, nous annonçons officiellement la nomination de Slaven Bilic en tant que premier directeur de l'équipe de Beijing Sinobo Guoan Football Club. Slaven Bilic et son équipe ont signé avec le Beijing Sinobo Guoan Football Club jusqu'à la fin de 2022. Nous souhaitons la bienvenue à Slaven Bilic au Beijing Sinobo Guoan Football Club et espérons qu'il apportera toute son expérience et ses compétences d'entraîneur et mènera l'équipe à obtenir de bons résultats lors de la nouvelle saison", peut-on lire sur le communiqué officiel.



Lors de la prochaine saison avec le Beijing Guoan, Slaven Bilic visera notamment à améliorer la deuxième place du club en 2019. De son côté, Bruno Génésio devrait observer une période de repos, avant de prendre une décision quant à son avenir personnel, comme il l'a déclaré dans des propos rapportés par Football.



"J'avais même une proposition d' pour cinq mois jusqu'à la fin de la saison mais je n'avais pas envie de repartir tout de suite. On verra mais maintenant, j'ai une certaine liberté qui me permet de faire un peu ce que je veux, de décider plus facilement. Même si je veux arrêter et faire autre chose, je peux. Je vais me donner le temps de la réflexion pour décider" , a ainsi expliqué l'ancien coach de l'OL, qui est aussi revenu sur les raisons pour lesquelles il n'a pas prolongé.

"Il y a deux choses qui ont joué, le contrat et le fait que ça reprenne encore dans une bulle. Car cette période a été dure à vivre familialement et la préparation commence déjà fin janvier. En revenant, je me suis rendu compte à quel point l'éloignement est un manque. J'avais besoin d'être là pour mes enfants. Ça a été très dur pour eux aussi... Mais ça s'arrête en très bons termes avec Guoan et j'ai remercié mon président avec qui ça s'est super bien passé. Là, j'ai envie de faire un break".