Bruno Fernandes s’est exprimé sur les remous autour de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Le milieu de terrain de Manchester United a été en contact avec son compatriote.

Ronaldo a récemment quitté la sélection portugaise après le match de Ligue des nations contre la Norvège. L’attaquant de 41 ans est resté sur le banc pendant toute la rencontre, après quoi des informations ont émergé au sujet de tensions entre lui et le sélectionneur Jorge Jesus. Ronaldo a ensuite fait savoir qu’il raconterait sa version des faits à un autre moment.

Fernandes a désormais été en contact avec Ronaldo. Le milieu voulait surtout souligner à quel point l’attaquant a compté pour le Portugal. « J’ai parlé avec Cristiano Ronaldo et je lui ai dit qu’il est la plus grande icône de notre équipe nationale et de notre pays, et qu’il le restera toujours », a déclaré Fernandes en conférence de presse avant le duel de dimanche soir contre la Norvège.

Le meneur de jeu souligne en outre que, selon lui, ce feuilleton n’a provoqué aucune division au sein de la sélection. « Notre équipe nationale est unie et non divisée », affirme-t-il. Fernandes ne veut pas que la situation née de cette affaire s’aggrave davantage et estime que d’éventuels problèmes au sein du groupe doivent être discutés.

« Les choses doivent être réglées en interne et se conclure correctement pour les deux parties. » Il semble ainsi surtout plaider pour une solution dans laquelle Ronaldo comme Jesus pourront aller de l’avant sans que cette affaire continue de perturber la sélection portugaise.

Jesus s’est lui aussi exprimé sur Ronaldo ces derniers jours. Le sélectionneur a souligné que l’attaquant est un symbole important pour le Portugal. « Je ne peux pas ignorer le sujet Cristiano Ronaldo. Cris est un symbole de l’équipe nationale portugaise. Il est un symbole du Portugal », a déclaré Jesus. Il a ajouté qu’il y aurait suffisamment de temps, après le match contre la Norvège, pour reparler plus en détail de la situation.

Le Portugal reste entre-temps pleinement en course en Ligue des nations. La sélection a remporté ses trois premiers matches dans le groupe A4 face au pays de Galles, à la Norvège et au Danemark.



