Brésil - Ronaldo félicite Neymar et lui fixe le ciel comme limite

La légende de la Seleçao a félicité son compatriote Neymar, après avoir été doublé par ce dernier au classement des meilleurs buteurs brésiliens.

Ronaldo a salué son compatriote Neymar, après avoir été dépassé par ce dernier au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleçao. Le triplé de Neymar lors d'une victoire 4-2 en qualification pour la contre le lui a en effet permis de doubler Ronaldo.

"Un joueur complet et de plus en plus mature. Crack"

Avec 64 buts internationaux, Neymar a dépassé Ronaldo (62), est est seulement devancé par Pelé (77), à l'âge de 28 ans seulement... Ronaldo, qui a remporté deux Coupes du monde pendant son aventure en sélection du entre 1994 et 2011, a tenu à saluer la réussite de Neymar. "Tout mon respect pour toi @neymarjr !", a écrit mercredi l'ancien attaquant de 44 ans, sur Instagram. "Le ciel est la limite. Vole, gamin !", a ensuite ajouté l'ancienne gloire du .

"Quelle belle histoire que tu écris. Un joueur complet et de plus en plus mature. Crack ! Gérer la pression hors du terrain est parfois plus difficile que le ballon lui-même (...) Qui va nous dire ce qui est impossible ? Continue à faire confiance à ton instinct car le talent est à toi et personne ne peut te le prendre. Fier de voir un Brésilien au sommet".

Après avoir égalé le record international de Ronaldo, Neymar a imité la célébration emblématique du grand brésilien en guise d'hommage à son prédécesseur. Alors que Neymar consolide son statut de grand de la Selecao, le milieu offensif du doit désormais remporter des titres pour réellement devenir légende.