Brescia - Eugenio Corini (encore) remercié, Diego Lopez lui succède

Quelques heures après avoir annoncé le licenciement de son entraîneur Eugenio Corini, le 19ème de Serie A a officialisé l'arrivée de son successeur.

En terme de stabilité, Brescia n'est pas vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. Classé dix-neuvième de , le club de Mario Balotelli vit en effet un exercice 2019-2020 plutôt mouvementé, entre résultats sportifs décevants, polémique à caractère raciste et changements d'entraîneurs à répétition...

Diego Lopez in, Eugenio Corini out

Ce mercredi, le club a annoncé le licenciement de Eugenio Corini, déjà remercié en début de saison, lui qui avait été remplacé par Fabio Grosso. Réintroduit sur le banc du club suite aux mauvais résultats de l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, il n'aura pas permis d'inverser la tendance.

De ce fait, le voilà cette fois remplacé par un certain Diego Lopez. Brescia a annoncé la nouvelle ce mercredi après-midi à ses supporters, précisant que ce dernier, notamment passé par les bancs de , , Palerme et Penarol durant sa carrière sera rejoint par les techniciens Michele Fini (entraîneur adjoint) et Francesco Bertini (préparateur physique). Avec 15 points au compteur, Brescia compte 4 points de retard sur le premier non relégable, Lecce.