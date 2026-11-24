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Le FC Barcelone est entré en conflit institutionnel avec Javier Tebas, président de LaLiga, après avoir officiellement exprimé son opposition à l'Union des clubs européens (UEC), que Tebas soutient financièrement et dont il appuie les initiatives sur la scène continentale. Une démarche qui révèle l'ampleur croissante des divisions au sein du football espagnol, désormais passées des dossiers nationaux à la lutte pour l'influence et la gouvernance du jeu en Europe.

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Selon le célèbre journaliste Ben Jacobs, le FC Barcelone a fait part de son opposition à l'organisation dirigée par Tebas lors de l'assemblée générale de LaLiga, qui s'est tenue ce mardi. Le club a également rejeté la plainte déposée par cette organisation auprès de la Commission européenne contre l'UEFA et l'European Football Clubs (EFC). Une position qui traduit le refus de la direction catalane face aux initiatives visant à modifier la représentation institutionnelle des clubs sur le continent.

Le différend ne se limite pas à une simple opposition à une nouvelle organisation. Il s'inscrit dans un conflit plus large sur l'identité de l'entité habilitée à représenter les clubs européens et sur le poids des grands clubs dans les décisions relatives aux compétitions, aux revenus et au calendrier des matchs.

Qu'est-ce que l'Union des clubs européens soutenue par Tebas ?

L'Union des clubs européens (UEC) a été fondée en 2023 dans le but d'offrir aux petits et moyens clubs une plus grande influence dans la gouvernance du football européen et de défendre une répartition plus équitable des revenus, plutôt que de laisser l'influence et les décisions concentrées entre les mains des grands clubs.

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Selon les données figurant dans le rapport, l'organisation compte 138 clubs, dont 13 clubs espagnols comme Osasuna et Las Palmas, tandis que l'European Football Clubs (EFC), anciennement connue sous le nom d'Association européenne des clubs (ECA), regroupe plus de 900 clubs.

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La vision de la nouvelle organisation consiste à donner aux clubs qui n'appartiennent pas à l'élite européenne une plus grande capacité à participer aux décisions qui influencent l'avenir du jeu, notamment en ce qui concerne la répartition des revenus, l'accès aux compétitions continentales et l'organisation du calendrier.

Mais les initiatives de l'organisation ont suscité une vive controverse après le dépôt, le 16 novembre, d'une plainte officielle auprès de la Commission européenne contre l'accord conclu entre l'UEFA et l'EFC, qui confère à cette dernière un rôle exclusif dans la représentation des clubs européens auprès de l'instance continentale.

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L'UEC estime que cet accord renforce l'influence des grands clubs et limite la capacité des autres clubs à participer réellement à la prise de décisions. Elle considère que les règles de gouvernance actuelles nuisent à l'équilibre compétitif et soulèvent des questions au regard des règles de concurrence au sein de l'Union européenne.

Le FC Barcelone rejette la plainte : le conflit dépasse les frontières de l'Espagne

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La position du FC Barcelone a retenu l'attention, non seulement en raison de son opposition à la nouvelle Union des clubs européens, mais aussi de son rejet de la plainte déposée par celle-ci contre l'UEFA et l'EFC.

Cette démarche place le club catalan en confrontation directe avec le projet soutenu par Tebas, d'autant que le président de LaLiga n'a pas caché son appui à l'action en justice menée par l'organisation à Bruxelles.

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Le 17 novembre, Tebas a en effet annoncé son soutien à la plainte, qu'il a qualifiée d'étape importante, affirmant que l'accord entre l'UEFA et l'EFC pose des problèmes au regard des règles européennes de concurrence.

Ces développements révèlent une nette divergence de vues entre le FC Barcelone et Tebas sur l'avenir de la gouvernance du football européen et sur la nécessité de modifier les mécanismes de représentation des clubs au sein des institutions continentales.

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Le différend a pris une dimension supplémentaire en raison du soutien financier apporté par LaLiga à la nouvelle organisation. Ce dossier a suscité des objections dans les milieux du football espagnol, d'autant que l'UEC mène une bataille juridique contre l'EFC, dont la direction compte plusieurs dirigeants de grands clubs.

Selon des médias espagnols, le soutien financier de LaLiga a dépassé le million d'euros, tandis que d'autres sources évoquent un financement sous forme de prêt. Ce dossier a soulevé des questions sur la nature de cette contribution financière, sur l'instance qui l'a approuvée et sur sa compatibilité avec les intérêts des clubs membres de LaLiga.

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La crise s'est encore compliquée lorsque Miguel Ángel Gil Marín, directeur général de l'Atlético de Madrid, a annoncé sa démission de son poste de vice-président de LaLiga ainsi que de son siège au conseil d'administration, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue mardi.

Cette démission intervient sur fond de désaccords liés au soutien de LaLiga à la nouvelle organisation, alors que Gil Marín occupe des fonctions de direction au sein de l'EFC et de l'UEFA, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un conflit d'intérêts et à la difficulté de cumuler ces différentes responsabilités.

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Ces développements donnent davantage de poids à l'opposition du FC Barcelone. Il ne s'agit plus d'une simple divergence de vues entre le club et le président de LaLiga, mais d'un élément d'une crise institutionnelle plus large, portant sur l'avenir de la représentation au sein du football européen et sur les limites de l'intervention des championnats nationaux dans la formation des centres de pouvoir continentaux.

Un nouveau différend ravive les tensions entre Laporta et Tebas

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La position du FC Barcelone intervient alors que la relation entre Joan Laporta et Javier Tebas avait connu des tentatives de rapprochement ces derniers mois, les deux hommes ayant échangé des messages positifs en juillet dernier, lors de la cérémonie d'investiture de Laporta pour un nouveau mandat à la présidence du club.

Tebas avait alors reconnu l'existence de désaccords passés entre les deux parties, tout en se disant disposé à coopérer, tandis que Laporta avait assuré que le FC Barcelone pouvait être un partenaire dans la promotion de LaLiga.

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Mais le dossier de l'Union des clubs européens a de nouveau mis en lumière les divergences entre les deux camps, le FC Barcelone ayant choisi de s'opposer officiellement à un projet soutenu par Tebas, au moment même où les désaccords sur l'avenir de la gouvernance du football européen s'intensifient.

La position catalane ouvre ainsi un nouveau chapitre de l'affrontement avec le président de LaLiga, dans une bataille qui dépasse les intérêts directs du FC Barcelone et touche à la nature de la relation entre grands et petits clubs, ainsi qu'à la question de savoir qui détient le pouvoir d'influer sur les décisions qui façonneront l'avenir du football européen.