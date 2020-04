Braithwaite veut être "le meilleur buteur du Barça et de la Liga"

Martin Braithwaite a l'intention de rester au Barça. Il a même l'ambition d'en devenir le meilleur réalisateur.

Martin Braithwaite a rejoint le en février dernier en tant que joker médical. Mais, l'attaquant a à peine pu participer à trois matchs avant que la ne soit arrêtée à cause du coronavirus. Son adaptation a donc été perturbée, mais il en faut plus pour heurter son moral. Le Danois est décidé à s'imposer chez les Blaugrana et il compte le faire de la meilleure des manières.

"Je dois être titulaire et meilleur buteur. Lorsque vous jouez pour Barcelone, vous avez tellement d'opportunités de scorer, donc il ne fait aucun doute que je me vois marquer de nombreux buts et faire partie des buteurs de l'équipe et de la Ligan, a-t-il lâché avec beaucoup d'ambition dans une interview à la télévision publique danoise. C'est pour ça que je suis ici. Je n'ai pas encore montré ce que je peux faire. J'ai l'impression d'avoir bien fait, mais je sais que je peux faire encore mieux ".

Durant le prochain mercato, le Barça pourrait faire venir d'autres éléments dans son secteur offensif. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'ancien toulousain, mais ce dernier ne voit aucun inconvénient aux éventuelles arrivées au club, ainsi qu'au retour de Luis Suárez de blessure après la crise sanitaire. Il est convaincu que son travail à domicile portera ses fruits et qu'il réussira chez les champions d' .



«Le plan concocté par le staff du Barça ne représente qu'un tiers de mon entraînement, car j'y ai ajouté beaucoup plus. Je travaille ma vitesse et ma puissance physique. Maintenant, je fais un travail qui est plus basé sur les détails qu'auparavant, donc je reviendrai dans une bien meilleure forme physique. Aujourd'hui, il y a une interruption des compétitions, je vois cela comme un avantage. Je sais qu'il n'y a personne qui s'entraîne et travaille comme moi. À mon retour, je serai prêt physiquement et mentalement », a-t-il conclu