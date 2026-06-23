Bowie pourrait faire son retour immédiat en Serie A : Bologne est sur les rangs

Kieron Bowie pourrait immédiatement retrouver la Serie A malgré la relégation de Vérone la saison passée. Selon Sky Sport, l’attaquant aurait tapé dans l’œil d’un club de l’élite italienne.









Le nom de l’attaquant figure sur la short-list du nouveau Bologne de Domenico Tedesco. En cas de départ de Thjis Dallinga, dont les performances n’ont pas répondu aux attentes ces deux dernières saisons, les Rossoblù pourraient donc entamer des négociations avec le club scaligero pour recruter l’international irlandais. L’Hellas Verona réclame 10 millions d’euros pour lâcher son attaquant.



