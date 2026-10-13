Boulahrouz prévient De Jong : une bataille féroce t'attend face à Pedri

Khalid Boulahrouz, ancien international néerlandais, a averti Frenkie de Jong de la difficulté de retrouver sa place dans le onze de départ du Barça, au vu de la concurrence annoncée avec Pedri pour l'une des places du milieu de terrain, affirmant que Rodri est intouchable dans l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick.

Selon le journal espagnol Sport, Boulahrouz estime que le retour de De Jong sur les terrains ne signifiera pas nécessairement qu'il récupérera sa place de titulaire au Barça, après que l'arrivée de Rodri a modifié les contours de la concurrence au milieu de terrain du club catalan, ce qui impose au joueur néerlandais d'affronter une concurrence bien plus rude qu'avant sa blessure.

Boulahrouz a souligné que Rodri ne peut pas être écarté des plans de Hansi Flick : « Tant que Rodri est là, je pense que ce poste lui restera acquis. C'est un titulaire indiscutable, et le meilleur milieu défensif au monde actuellement. Il intercepte les ballons, il participe à l'attaque et son impact est immédiat. C'est la meilleure option à ce poste », a-t-il déclaré dans l'émission Ziggo Sport.

Avec Rodri devant la défense, et Dani Olmo ou Fermín López occupant habituellement les positions les plus avancées du milieu, Frenkie se retrouvera contraint de se disputer directement avec Pedri la place restante dans l'entrejeu.

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Boulahrouz a déclaré en riant : « Ce sera une bataille féroce entre Pedri et Frenkie », avant d'ajouter : « Ce sont deux joueurs formidables. Et pour ma part, j'apprécie évidemment de voir jouer Frenkie. Cela dit, ce sont deux joueurs différents. Frenkie est généralement la première option de ses coéquipiers lors de l'amorce du jeu, et c'est un joueur important pour l'équipe avec comme sans le ballon. »

L'ancien international néerlandais a précisé les différences entre les deux joueurs : « Pedri est un peu plus porté sur la progression vers les joueurs offensifs, puisqu'il fait office de trait d'union entre le milieu et l'attaque. Frenkie, lui, se rapproche davantage du joueur de liaison, le premier que ses coéquipiers cherchent lorsqu'il s'agit de construire depuis l'arrière. »

Malgré la concurrence attendue entre les deux hommes, Boulahrouz n'a pas exclu qu'une solution tactique permette à l'entraîneur allemand de s'appuyer sur le trio ensemble au milieu de terrain : « Je pense qu'ils sont également capables de très bien jouer ensemble à trois. »

Frenkie, dont le contrat avec le Barça court jusqu'en 2029, traverse la dernière phase de sa récupération après la blessure au genou contractée lors de la Coupe du monde.

Son prochain défi consistera à convaincre Flick qu'il mérite de retrouver sa place dans un milieu de terrain qui compte également Marc Bernal et Gavi.

Dans le même temps, des informations ont fait état du fait que l'entraîneur allemand envisage même de recourir à De Jong dans l'axe de la défense.



