Âgé de 18 ans, Ayyoub Bouaddi, la pépite de Manchester City, a révélé sa source d'inspiration footballistique, confirmant que, durant son enfance, il avait pour habitude de rechercher chaque jour sur YouTube des extraits des dribbles d'Andrés Iniesta, l'ancienne star du Barça.

Selon le journal espagnol « Sport », Bouaddi a grandi en recherchant les dribbles d'Andrés Iniesta sur YouTube. En effet, le milieu de terrain français passait ses journées, à ses débuts dans le football, à regarder des vidéos de l'ancienne star du Barça.

Bouaddi n'a pas eu besoin de visionner des dizaines de matchs entiers pour être fasciné par la façon dont Iniesta comprenait le football ; les compilations de ses extraits ont suffi à laisser une empreinte durable dans sa mémoire, et dans celle de toute une génération.

La pépite de Manchester City l'a reconnu lors de son apparition dans un podcast du club, témoignant d'un goût footballistique bien particulier.

Bouaddi a déclaré, avec un sourire innocent : « Si je devais choisir un joueur que j'ai regardé, je choisirais Andrés Iniesta. Je ne l'ai pas vu disputer beaucoup de matchs, mais ce que j'ai vu était époustouflant. J'ai grandi dans la génération des compilations de vidéos sur YouTube et, quand j'étais enfant, je recherchais chaque jour des extraits des dribbles d'Iniesta. »

Bouaddi s'est imposé sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et plus précisément lors du match d'ouverture du Maroc face au Brésil.

Le joueur, qui n'a pas plus de 18 ans, a donné une leçon sur la manière d'imposer une maîtrise totale au milieu de terrain : il a contrôlé le rythme du match, pris le dessus sur des joueurs bien plus expérimentés que lui et affiché des qualités techniques exceptionnelles.

L'admiration de Bouaddi pour Iniesta n'est pas un détail anodin, car l'un des plus grands atouts de l'ancienne star espagnole était sa capacité à faire paraître faciles les gestes techniques les plus difficiles : du contrôle du ballon et de son orientation vers les bons espaces, en passant par les prises d'appui dans les espaces réduits et les changements de rythme, jusqu'à ses célèbres dribbles au cours desquels il faisait passer le ballon entre ses jambes avant de repartir dans la direction opposée, Iniesta a fait preuve de capacités hors du commun.

Toutes proportions gardées entre les deux, la star marocaine offre à son tour des aperçus de cette qualité technique propre à Iniesta.

Manchester City s'est montré très convaincu par le potentiel que Bouaddi a affiché lors de la Coupe du monde, au point de débourser près de 100 millions d'euros pour le recruter, devançant ainsi les autres grands clubs européens.

Néanmoins, le joueur marocain avait déjà commencé à attirer les regards lors de son expérience avec Lille, lorsqu'il est devenu le plus jeune joueur à disputer une compétition européenne de clubs chez les hommes, en jouant un match à l'âge de 16 ans et trois jours.

Par la suite, Bouaddi a brillé face au Real Madrid en Ligue des champions, alors qu'il avait 17 ans, et a contribué de manière décisive à la victoire de son équipe sur le score de 1-0, disputant les quatre-vingt-dix minutes dans un entrejeu où évoluaient des joueurs tels que Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham, avant les entrées en jeu de Modric et Güler.

Pour autant, la distance reste encore immense entre les extraits d'Iniesta que Bouaddi recherchait dans son enfance et les comparaisons actuelles qui le rapprochent de certains des plus grands noms du milieu de terrain espagnol.

Le joueur doit encore construire sa propre identité footballistique et prouver sa capacité à exprimer son talent au même niveau, de façon constante, au plus haut degré de la compétition.