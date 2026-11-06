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Borussia Dortmund - Elversberg en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Borussia Dortmund vs Elversberg
Borussia Dortmund
Elversberg
Bundesliga

En Bundesliga, le Borussia Dortmund affronte Elversberg. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Borussia Dortmund - Elversberg : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
Signal Iduna Park

Le Borussia Dortmund reçoit le SV Elversberg au Signal Iduna Park pour une rencontre de Bundesliga. Après une soirée de mercredi intense en Ligue des champions, l’équipe de Kovac retrouve le championnat.

Le BVB est en grande forme. Quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles confirment sa dynamique positive. Dortmund a notamment battu le Real Betis 2-1 en Ligue des champions grâce à un but victorieux de Konstantinos Karetsas.

Niko Kovac devra toutefois se passer de Serhou Guirassy. Le buteur a quitté le match contre le Betis après 34 minutes en raison de problèmes à la cuisse et devrait selon toute vraisemblance manquer cette rencontre.

Promu, Elversberg se rend à Dortmund alors qu’il occupe actuellement la septième place du classement. Les visiteurs affichent des résultats contrastés : une victoire 4-1 contre Mayence a été suivie d’une défaite 0-2 contre Darmstadt en Coupe.

Ce match offre au BVB l’occasion de prolonger en Bundesliga son élan acquis en Ligue des champions. Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Borussia Dortmund et à Elversberg ?

Le Borussia Dortmund reste sur quatre victoires, un match nul et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier succès est une victoire 2-1 contre le Real Betis en Ligue des champions. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, le BVB a marqué onze buts et en a encaissé huit.

Elversberg compte deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu Mayence 05 4-1, mais s’était auparavant inclinée 0-4 contre le RB Leipzig. Au total, Elversberg a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

BVB

BVB - Forme

SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
BET
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ELV

ELV - Forme

FCU
D1-0
FCA
V4-3
RBL
D4-0
SVD
D0-2
M05
V4-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Borussia Dortmund - Elversberg : compositions

Borussia Dortmund vs Elversberg Équipes probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formation
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaJ. RyersonJ. RyersonM. BeierM. BeierD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamF. SilvaF. SilvaN. KristofN. KristofM. RohrM. RohrL. GuentherL. GuentherL. PinckertL. PinckertL. SirchL. SirchF. OnyekaF. OnyekaL. PetkovL. PetkovL. PorebaL. PorebaM. KrattenmacherM. KrattenmacherF. KeidelF. KeidelD. MokwaD. Mokwa
Elversberg crest
Elversberg
ELV
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Onze de départ

Elversberg

Entraineur

  • N. Kovac
  • V. Wagner

Borussia Dortmund - Elversberg : forme du moment

BVB

BVB - Forme

SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
BET
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ELV

ELV - Forme

FCU
D1-0
FCA
V4-3
RBL
D4-0
SVD
D0-2
M05
V4-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Borussia Dortmund - Elversberg : bilan des confrontations directes

Borussia Dortmund - Elversberg : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
83231318-511
V
D
V
D
N
9
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
10
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
13
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
15
HambourgHambourgHSV
8305719-129
D
D
V
V
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
81161122-114
N
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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