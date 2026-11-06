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Borussia Dortmund - Elversberg : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Le Borussia Dortmund reçoit le SV Elversberg au Signal Iduna Park pour une rencontre de Bundesliga. Après une soirée de mercredi intense en Ligue des champions, l’équipe de Kovac retrouve le championnat.

Le BVB est en grande forme. Quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles confirment sa dynamique positive. Dortmund a notamment battu le Real Betis 2-1 en Ligue des champions grâce à un but victorieux de Konstantinos Karetsas.

Niko Kovac devra toutefois se passer de Serhou Guirassy. Le buteur a quitté le match contre le Betis après 34 minutes en raison de problèmes à la cuisse et devrait selon toute vraisemblance manquer cette rencontre.

Promu, Elversberg se rend à Dortmund alors qu’il occupe actuellement la septième place du classement. Les visiteurs affichent des résultats contrastés : une victoire 4-1 contre Mayence a été suivie d’une défaite 0-2 contre Darmstadt en Coupe.

Ce match offre au BVB l’occasion de prolonger en Bundesliga son élan acquis en Ligue des champions. Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Borussia Dortmund et à Elversberg ?

Le Borussia Dortmund reste sur quatre victoires, un match nul et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier succès est une victoire 2-1 contre le Real Betis en Ligue des champions. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, le BVB a marqué onze buts et en a encaissé huit.

Elversberg compte deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu Mayence 05 4-1, mais s’était auparavant inclinée 0-4 contre le RB Leipzig. Au total, Elversberg a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Borussia Dortmund - Elversberg : compositions

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