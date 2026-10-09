Bordalás place le Barça dans une catégorie à part et ignore Carvajal

L'entraîneur de Getafe, José Bordalás, s'est présenté en conférence de presse à la veille du match tant attendu face au FC Barcelone. Le technicien né à Alicante a refusé de commenter les informations évoquant l'intérêt du club pour l'ancien joueur du Real Madrid Dani Carvajal, insistant sur l'importance pour l'équipe de se concentrer sur l'affrontement contre la formation de l'entraîneur Hansi Flick.

Le contrat de Carvajal avec le Real Madrid a pris fin cet été et il est libre de signer dans n'importe quel club en tant que joueur libre, sans être soumis à la période des transferts. Le nom de l'arrière droit a été associé à un transfert à Getafe, avant que le président du club, Ángel Torres, ne prenne la parole il y a quelques jours pour affirmer à l'émission « El Chiringuito » : « Il n'y a rien. Tout s'est effondré. »

Interrogé sur les rumeurs d'un recrutement de Carvajal, Bordalás a répondu en conférence de presse, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « J'apprécie pleinement votre question et je la respecte, mais je ne parlerai pas de ce sujet car toute mon attention est portée sur le match de demain contre le FC Barcelone. »

À propos de son prochain adversaire, l'entraîneur de Getafe a salué la force du club catalan en déclarant : « Ils sont l'une des meilleures équipes du championnat et même en Europe, leurs joueurs sont dans une condition physique incroyable. Je ne voudrais pas les classer comme étant les meilleurs ou non, car les comparaisons sont toujours compliquées, mais ce que je dis depuis des années, c'est que le football a changé. »

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Il a poursuivi : « Le Barça possède des joueurs d'un niveau technique phénoménal, mais sur le plan physique, le football a beaucoup changé. J'admire vraiment le Barça avec le ballon, mais je l'admire aussi sans le ballon ; et sur cet aspect, ils sont également la meilleure équipe de la Liga. »

Le FC Barcelone est en tête du classement de la Liga avec un bilan parfait de 21 points, tandis que Getafe occupe la 11e place avec 8 points.

Concernant la difficulté de jouer dans l'antre des Blaugrana, il a ajouté : « C'est toujours incroyablement difficile, les chiffres parlent d'eux-mêmes et je n'invente rien. L'écart entre les deux clubs est immense, et dans tous les domaines. C'est extrêmement difficile, et mes collègues m'interrogent souvent à ce sujet. Nous n'avons pas réussi à battre le Barcelone depuis de nombreuses années parce que c'est très difficile. Mon équipe aborde toujours les matchs en étant consciente des défis, mais elle est aussi consciente de ce que nous devons faire pour obtenir un bon résultat. Nous essayons d'avoir un état d'esprit ambitieux et conquérant, et nous sommes conscients des difficultés que nous allons rencontrer. »

À propos de l'absence de la star brésilienne Raphinha, il a commenté : « Son absence ne devrait pas leur poser de problème. Il est au sommet de son niveau, il a marqué douze buts, son début de saison a été impressionnant et son influence énorme, mais le FC Barcelone possède un effectif incroyable. Ce sont des joueurs de classe mondiale et ils sont tous internationaux. »

Il a conclu ses propos en parlant de Lamine Yamal et de l'attaque catalane : « C'est très difficile parce que l'on parle de joueurs d'un très haut niveau. Il sera très difficile de l'arrêter, mais nous essaierons de disputer un grand match, d'être au maximum de notre concentration et de jouer sans aucun complexe d'infériorité. Lamine est un joueur formidable, et il le prouve malgré son jeune âge. On ne peut pas affirmer s'il est le meilleur du monde ou non ; il y a vraiment de grands joueurs, et il a une très longue carrière devant lui. Il peut assurément décrocher ce titre compte tenu de son immense potentiel. »