Comme le rapporte l’expert mercato Fabrizio Romano, le Bayern peut imaginer une clause dite Ballon d’Or. Si Olise venait effectivement à remporter à l’avenir le prix du meilleur footballeur du monde, il pourrait ainsi toucher une prime correspondante.

Jusqu’où le Rekordmeister est prêt à aller pour le joueur de 24 ans, le dernier rapport de Sky le montre également. Selon celui-ci, les Munichois voudraient attirer Olise avec un contrat valable jusqu’en 2032. Un salaire annuel de 25 millions d’euros est évoqué. Olise entrerait ainsi dans la même sphère salariale que les mieux payés Harry Kane et Jamal Musiala. Actuellement, Olise toucherait environ 14 millions d’euros par an.

Selon le rapport, le Bayern espère pouvoir convaincre rapidement Olise de prolonger. Même au Real Madrid, on partirait désormais du principe que le joueur offensif restera au champion d’Allemagne record.

Les Merengue sont déjà associés à Olise depuis un certain temps. Surtout l’été dernier, des informations sur l’intérêt madrilène ont circulé. Une offre concrète en provenance d’Espagne n’est toutefois pas arrivée. Le Paris Saint-Germain aurait lui aussi le Français sur ses tablettes.

Depuis quand Michael Olise joue-t-il au FC Bayern ?

Une éventuelle prolongation de contrat pourrait toutefois dépendre d’une condition : dans l’entourage d’Olise, on affirme qu’il ne signerait qu’avec une clause libératoire. À son ancien club de Crystal Palace déjà, l’attaquant s’était assuré une telle option. Le FC Bayern en a fait usage en 2024 et a recruté Olise pour 53 millions d’euros. En revanche, aucune clause libératoire ne figure dans son contrat actuel à Munich. C’est ce qu’avait confirmé le directeur sportif Max Eberl, malgré des rumeurs contraires.

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À Munich, une autre situation contractuelle devrait toutefois d’abord être prioritaire : le contrat de Harry Kane expire l’été prochain. Selon Sport Bild, le Bayern ne veut donc s’occuper plus intensément de l’avenir d’Olise qu’ensuite.

Qu’Olise mérite un contrat aussi lucratif, il le prouve semaine après semaine. Y compris cette saison : après sept matches officiels, il affiche déjà huit buts et quatre passes décisives. Récemment, Olise s’est également fait remarquer en équipe de France, notamment grâce à un but somptueux contre l’Italie. Il a reçu pour cela de nombreux éloges du sélectionneur Zinedine Zidane, qui l’a qualifié de « leader-né ».