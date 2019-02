Bonucci a refusé le Real Madrid pour retourner à la Juventus Turin

Comme le joueur l'a lui-même révélé, Leonardo Bonucci a choisi la Vieille Dame au lieu du Real Madrid l'été dernier.

Leonardo Bonucci a révélé qu'il avait refusé le Real Madrid afin de retourner à la Juventus l'été dernier.



Après sept saisons à la Juventus, de 2010 à 2017, Bonucci avait évolué à San Siro pour jouer en faveur de l’AC Milan la saison passée.

Malgré avoir joué 51 matches et signé un contrat initial de cinq ans avec les Rossoneri, Bonucci est revenu à Turin lors de la campagne 2018-19.

Mais revenir à la Juve n'était pas sa seule option, car le joueur de 31 ans a admis qu'il avait refusé la possibilité de signer pour le Real Madrid cet été, ratant ainsi l'occasion de jouer au Santiago Bernabéu.



"L'intérêt du Real Madrid? Oui, c'est vrai, ils s'intéressaient à moi", a déclaré Bonucci au journal AS.



"C’était un honneur et un plaisir pour moi, cela signifie que j’ai bien travaillé au cours de ces années. Mais l’appel de la Juventus et le désir de rentrer à la maison ont été fondamentaux, j’ai décidé que les couleurs des Bianconeri étaient mieux pour moi. "



Le défenseur a également révélé que ce n’était pas seulement pour des raisons de football qu'il était revenu dans son ancien club après seulement une saison à Milan. En ce sens, il a révélé que son fils de six ans avait joué un rôle fondamental dans sa décision.



"Comment mon fils Lorenzo a-t-il réagi? Il est heureux parce que papa est rentré à la maison. L'année dernière, j'étais presque toujours à Milan et il ne pouvait pas me voir, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu", a indiqué Bonucci.