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Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel dans lequel il détaille la nature de la blessure subie par sa star Alejandro Balde lors du match de l'équipe face au Sabah, club azerbaïdjanais, en Ligue des champions.

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Le Barça a reçu des nouvelles rassurantes au sujet de la blessure du joueur espagnol : les examens médicaux ont confirmé une légère entorse de la cheville droite, consécutive au coup reçu lors du match remporté largement 4-1 par le club catalan.

Le latéral gauche avait dû quitter la pelouse à la 64e minute de la rencontre, après avoir ressenti des douleurs à la cheville en tentant une frappe. Il a demandé à sortir et João Cancelo est entré à sa place.

Le club catalan a précisé que cette blessure n'écarte pas Balde du match face au Deportivo La Corogne, prévu dimanche prochain en Liga. Sa situation définitive sera fixée en fonction de l'évolution de son état dans les prochains jours.

Balde blessé après sa meilleure prestation de la saison

La blessure du défenseur espagnol tombe au plus mauvais moment, puisqu'il obtenait pour la première fois cette saison une place de titulaire, après une période marquée par un faible temps de jeu : il n'avait pas dépassé 145 minutes lors des matchs précédents.

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Balde a saisi l'occasion face au Sabah pour livrer une prestation remarquable sur le côté gauche. Il s'est montré à son avantage offensivement, grâce à ses déplacements et à sa vitesse de projection, mais aussi à l'entente affichée avec Anthony Gordon.

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Sa contribution la plus marquante est intervenue sur le troisième but barcelonais, lorsqu'il a adressé un centre à ras de terre exploité par Karim Adeyemi, qui l'a logé au fond des filets pour donner trois buts d'avance à son équipe à la 55e minute.

Mais la joie du latéral espagnol a été de courte durée : il s'est blessé quelques minutes seulement après sa passe décisive et a quitté le terrain pour laisser sa place à Cancelo, sur fond de craintes initiales d'une blessure plus grave.

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Après la rencontre, l'entraîneur allemand Hansi Flick a évoqué l'état de son joueur : « Balde s'est violemment tordu la cheville, mais nous ne savons pas encore ce qui lui est arrivé. Il a très bien joué et a fait un excellent travail ».

La situation de Balde pour les prochains matchs

Selon le rapport médical, la présence de Balde face au Deportivo La Corogne reste incertaine : la décision dépendra de sa réponse au traitement et de la diminution des douleurs dans les jours à venir.

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S'il n'est pas rétabli à temps pour le match du dimanche 29 novembre, la rencontre suivante face à l'Atlético de Madrid, prévue le 2 décembre au Spotify Camp Nou, pourrait marquer son retour, selon le quotidien « Sport ».

La participation de Balde face au Celta Vigo le 5 décembre, ou contre Manchester City en Ligue des champions le 8 du même mois, ne semble pas sérieusement menacée pour l'instant, sauf rechute pendant sa convalescence.

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Le retour du joueur revêt une grande importance pour Flick, qui a besoin de plusieurs options au poste de latéral gauche, notamment avec l'enchaînement des matchs en cette fin d'année 2026 et les nombreuses échéances nationales et européennes qui attendent l'équipe.