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Matteo Darmian raconte ses débuts à Bologne.

Le défenseur expérimenté, recruté alors qu’il était libre après avoir quitté l’Inter sans indemnité à l’expiration de son contrat le 30 juin dernier, au terme de la saison passée, a déclaré dans un entretien accordé au Corriere dello Sport : « L’entraîneur Raffaele Palladino m’appelle professeur ? Cela me fait plaisir de recevoir ces marques d’estime, y compris de la part d’anciens coéquipiers et entraîneurs. Comme je ne suis pas un joueur qui attire le regard par un geste particulier, j’ai toujours essayé de donner le maximum à l’entraînement pour aborder les matches en étant aussi bien préparé et attentif que possible. Ma capacité à anticiper les choses ? Cela me vient spontanément, aussi par instinct et grâce à l’expérience. Il n’y a pas de grand secret : tout repose sur le travail quotidien. »

« Se qualifier pour les compétitions européennes est certainement un objectif motivant. Ces dernières années, Bologne a très bien réussi, atteignant des objectifs importants. Il faut être ambitieux et regarder vers l’avenir, mais je pense qu’il est encore trop tôt pour tenir ce genre de raisonnement. »

« J’ai passé six très belles années à l’Inter, pendant lesquelles j’ai eu l’occasion de gagner beaucoup de titres. Je garde en moi tout ce que nous avons vécu et construit, sur le terrain comme en dehors. Quelque chose d’important s’est aussi créé avec les supporters et je ne peux dire que du bien de ces années-là. »

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« Simone Inzaghi ? En plus d’être un grand entraîneur, j’en garde un très bon souvenir. »

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« Comment ai-je vécu cet été, le premier de ma carrière sans club ? C’était une situation nouvelle pour moi, car cela ne m’était jamais arrivé de toute ma carrière. Je voulais continuer à jouer et je me suis toujours entraîné, convaincu qu’une occasion pourrait se présenter. Je suis désolé pour Emil Holm, car la possibilité de venir ici s’est concrétisée après sa blessure. Je lui souhaite un bon rétablissement. Plus le temps passait, plus cela devenait difficile, surtout parce que je ne pouvais pas m’entraîner avec un groupe. C’était le plus compliqué. »

« Qui m’a particulièrement surpris parmi mes nouveaux coéquipiers ? Cambiaghi et Miranda sont des joueurs qui ont de grandes qualités. »

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« Heggem a exprimé un certain mécontentement face à son faible temps de jeu ? Je ne vais pas commenter ses propos. Je pense qu’au cours d’une saison, tout le monde est important pour atteindre les objectifs de l’équipe. C’est quelqu’un de bien, un bon joueur qui nous aidera quand l’entraîneur fera appel à lui. »

« Est-ce que je conseillerais aux jeunes d’aller jouer en Premier League ? Mon passage à Manchester United a été une expérience extrêmement importante pour ma carrière. Découvrir une nouvelle culture, dans le plus beau championnat du monde, m’a certainement fait grandir en tant qu’homme et en tant que footballeur. Jouer à l’étranger est une expérience que je conseillerais à tout le monde. Représenter un club aussi important, doté d’une histoire incroyable, a été pour moi une grande responsabilité, mais aussi une grande fierté. »