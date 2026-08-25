Les déclarations cinglantes du directeur du NEC, Wilco van Schaik, sur les conditions à Bodø/Glimt ne sont pas non plus passées inaperçues en Norvège. Un porte-parole du club norvégien a réagi aux critiques et affirme que le NEC n’a exprimé aucune plainte au préalable.

Van Schaik s’est montré particulièrement critique au sujet des installations à Bodø. Le bain de glace fourni, en particulier, était loin, selon le directeur général du NEC, d’être à la hauteur de ce qu’il attendait d’un environnement de Ligue des champions.

« Je viens d’aller dans le vestiaire, c’est du bric-à-brac ici », a fait savoir Van Schaik. « Nous avons demandé une baignoire et de la glace. À mon avis, ils ont simplement pris une baignoire dans un magasin de bricolage quelconque et y ont mis de la glace. C’est vraiment du jamais-vu. »

Ces déclarations ont été largement relayées et sont aussi parvenues jusqu’à Bodø/Glimt. Auprès du média norvégien Nettavisen, un porte-parole du club a indiqué ne pas se reconnaître dans l’image dressée par Van Schaik.

« Nous avons eu beaucoup d’échanges avec le NEC ces dernières semaines et nous n’avons reçu aucun retour indiquant que certaines choses n’étaient pas en ordre », a déclaré le porte-parole. Selon le Norvégien, il n’y a par ailleurs rien d’inhabituel concernant la baignoire mise à disposition du NEC.

« C’est la même baignoire qui était là lorsque Manchester City et l’Inter ont joué ici, et personne n’a rien dit à ce sujet », a-t-il poursuivi. « C’est la première fois que nous entendons qu’il y aurait un problème avec cela. Nous pensons avoir fourni ce qui avait été demandé. »

Le porte-parole a ensuite encore davantage relativisé les critiques de Van Schaik. « Il y a des équipes qui proposent des poubelles remplies de glace, donc il existe des alternatives bien pires », a conclu l’attaché de presse de Bodø/Glimt.

Les remarques de Van Schaik lui avaient d’ailleurs déjà valu lundi de nombreuses critiques de la part de supporters néerlandais et norvégiens sur X. « Quel manque de respect incroyable », a écrit quelqu’un, tandis qu’un autre utilisateur a affirmé : « Et ensuite se faire balayer sans le moindre espoir. Ces paroles après la semaine dernière… Le Néerlandais ultime, lui, tellement de blabla. Allez Bodø ! »

Le journaliste norvégien Sigve Kvamme ironise sur X : « Ce n’est que lorsque l’énorme club du NEC Nimègue – un club dont vous avez dû chercher le nom – débarque à Aspmyra que l’on s’en prend sérieusement au manque d’installations. »

Le NEC devra surtout trouver une réponse sur le terrain mardi soir. Le club de Nimègue doit effacer une précédente défaite 1-3 pour garder un espoir de rejoindre la phase de ligue de la Ligue des champions. En cas d’élimination, il restera au NEC la phase de ligue de la Ligue Europa comme filet de sécurité.

Le coup d’envoi sera donné mardi soir à 21 heures dans l’Aspmyra Stadion, déjà au centre de toutes les discussions.







