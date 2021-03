Bleuets - Sylvain Ripoll déplore "une forme d'apathie générale"

Le sélectionneur des Bleuets avait la mine des mauvais jours, jeudi soir, après l'entrée en lice manquée face au Danemark (0-1), à l'Euro Espoirs.

Régulièrement louée pour la richesse de son réservoir, l'Equipe de France Espoirs peine souvent à se montrer à la hauteur lors des grandes compétitions. Jeudi soir, les Bleuets sont passés à côté de leur entrée en lice à l'Euro Espoirs, tristement battus par le Danemark (0-1) après une copie particulièrement décevante à tous les niveaux.

Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, est ainsi sous le feu des critiques, alors que la situation est déjà compliquée après un seul match joué. Pointé du doigt pour son incapacité à instaurer un style de jeu à cette jeune équipe de France, l'ancien coach du FC Lorient est le premier déçu. Et il ne s'en est pas caché en conférence de presse.

"Trop amorphes, avec une forme d'apathie générale"

"On a manqué de changements de rythme et de créativité pour trouver des joueurs lancés et de la verticalité. On est tombés dans une maîtrise stérile, jamais traduite par des occasions ou du danger devant leur but. On est entrés dans le match en étant trop amorphes, avec une forme d'apathie générale", a ainsi confié le technicien français.

"Face à un adversaire placé, qui travaille avec intensité, il faut de la variété et on est restés sur du ronronnement, ce qui fait qu'on n'a jamais surpris personne. On a fait un match très moyen, très insuffisant. On n'avait jamais un temps d'avance. Les Danois ont de la réussite puisqu'ils marquent sur leur seule occasion. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas trouvé les ingrédients pour les déséquilibrer", a ensuite ajouté Sylvain Ripoll, qui n'a plus qu'un objectif en tête : remporter les deux prochains matches avec la manière.

"On n'a pas eu cette qualité dans la variété de notre jeu pour leur faire mal sur la largeur ou dans la verticalité. On ne les a pas fait courir vers leur but, on a fait très peu de différences. On a pris une bonne claque. Maintenant, c'est clair, il nous faut deux victoires et il va falloir autre chose", a promis le sélectionneur des Bleuets, remonté.