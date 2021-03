"Le facteur Benzema", la condition de Ronaldo pour rester ?

Et si Cristiano Ronaldo restait à la Juve ? Le joueur portugais pose des conditions drastiques pour rester.

Cristiano Ronaldo doit parler au conseil d'administration de la Juventus de son avenir à la fin de la saison et a une demande clé à faire valoir, selon AS.

Le joueur portugais s'approche d'un retour potentiel au Real Madrid avec prudence. La star de la Juventus n'a pas exclu un transfert à la fin de la saison et son ancien club, avec Manchester United et le PSG, seraient les destinations les plus probables s'il décidait de quitter Turin. La Juve est naturellement désireuse de conserver son atout précieux, mais pourrait être tentée de vendre au bon prix, les champions de Serie A devant équilibrer les comptes à la fin de la campagne 2020-21.

Selon La Gazzetta dello Sport, Ronaldo reportera toute décision sur son avenir jusqu'à la fin de la saison. Le Portugais et le conseil d'administration de la Juve devraient s'asseoir cet été pour discuter des futures signatures, du projet Andrea Pirlo et des engagements du club. Ronaldo a hâte d'attendre d'avoir écouté ce que la Juve a à dire avant de faire ses propres projets au-delà de juin. Le joueur de 34 ans est sous contrat au Juventus Stadium jusqu'en 2022 et le conseil d'administration n'a pas exclu de proposer une prolongation pour le garder au club au-delà de cette date, mais la sortie de la Ligue des champions de la Juve et la possibilité de ne pas remporter le Scudetto cette saison signifie que le club aura un peu de persuasion à faire.

Alors que Ronaldo attend son heure pour prendre une décision sur son avenir à la Juventus, La Gazzetta lance une spéculation intéressante sur les demandes qu'il pourrait imposer pour rester à Turin, ce qui pourrait être décrit comme le "facteur Benzema". Le Portugais est ne va pas exiger que la Juventus fournisse le Français, qui a joué un rôle si important dans les prouesses de but de Ronaldo au Bernabéu, mais un joueur qui partage des caractéristiques similaires au numéro neuf de Madrid.

Beaucoup dépendra de la façon dont la Juve terminera la saison, alors que la meilleure chance de remporter un trophée sera la finale de la Coppa Italia contre l’Atalanta le 19 mai. Même si la Juventus remporte la coupe nationale pour la première fois depuis 2018, cela ne suffira peut-être pas à lisser les plumes ébouriffées des joueurs vedettes de l'équipe, qui se sont habitués au succès sur la scène locale.