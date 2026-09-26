Servi par la star du Bayern Michael Olise, l’attaquant du Real Madrid a inscrit le 1-0 pour les Bleus à la 54e minute d’une frappe puissante, alors que sur le banc le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane faisait ses débuts.

Juste après ce but, qui allait finalement offrir à la France une courte victoire à l’extérieur, Mbappé s’est toutefois mis à boiter légèrement en se tenant le genou. Après une brève célébration, il a été pris en charge, le visage marqué par la douleur, par le staff médical des Bleus, avant de revenir peu après sur la pelouse. Son retour n’a cependant duré que quelques minutes avant que Mbappé ne s’effondre au sol et ne fasse signe qu’il ne pouvait finalement pas continuer. Le regard du joueur de 27 ans était alors très inquiet, et Zidane a fait savoir après la rencontre que son capitaine s’était « surétendu le genou en frappant ».

La fédération française TFF a communiqué peu après un premier diagnostic : « Kylian Mbappé s’est blessé au genou sur son but de la victoire. Il a subi une blessure à un tendon et retournera à Madrid pour y être soigné. »

À quel moment Kylian Mbappé a-t-il dû être remplacé contre la Turquie ?

Mbappé a été remplacé à la 59e minute par Desire Doue et a pris, frustré, la direction du vestiaire. Zidane ne se montrait déjà guère optimiste après le coup de sifflet final : « Malheureusement, ça ne semble pas bon », a déclaré le technicien de 54 ans, avant d’annoncer que Mbappé ne rejouerait pas lors des prochains matches de Ligue des nations prévus en Belgique lundi, contre l’Italie vendredi prochain et de nouveau contre la Belgique le 5 octobre. Mbappé quittera donc prématurément le rassemblement de l’Équipe de France.

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L’inquiétude est évidemment aussi de mise à Madrid. Son coéquipier au Real Arda Güler, qui occupait le rôle de meneur de jeu avec la Turquie, s’est enquis avec inquiétude de la blessure de Mbappé dès la pelouse. Le superstar est également en verve devant le but jusqu’ici cette saison : après huit apparitions toutes compétitions confondues en 2026/27 avec le Real, Mbappé en est déjà à huit buts et deux passes décisives.