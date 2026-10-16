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Muhammad Sharaf Eldeen
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Blatter ironise sur les aveux d'Infantino : le pape devrait se réjouir

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Infantino fait face à une tempête de critiques qui ne s'apaise pas

Le Suisse Sepp Blatter, ancien président de la Fédération internationale de football (FIFA), s'est moqué du discours prononcé par son successeur Gianni Infantino devant les membres du Conseil de la FIFA, jeudi dernier à Zurich.

Infantino a présenté des excuses lors de ce discours, intervenu au cœur d'une tempête de critiques depuis la révélation de son projet d'ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

L'actuel président de la FIFA a déclaré : « Je voudrais dire que nous nous excusons pour les erreurs commises dans la gestion de ce projet et dans la communication à son sujet, ce qui a entraîné de nombreuses conséquences », avant de promettre une enveloppe financière de 25 millions de dollars pour chaque fédération nationale.

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Le discours d'Infantino a fait l'objet de vives critiques de la part de certains acteurs du football et n'a pas fait l'unanimité au sein du Conseil de la FIFA.

À ce sujet, Blatter, qui a présidé la FIFA entre 1998 et 2015, a écrit sur son compte « X » : « Gianni Infantino, le plus grand ! Une performance incroyable à Zurich : Infantino, qui semble être un bon catholique, confesse ses péchés puis promet 25 millions. Confession, pardon et absolution, tout cela en une seule apparition ! Le pape doit se réjouir. »

Et Blatter de conclure : « Mais dans le football, comme à l'église, la crédibilité ne s'achète pas. »


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