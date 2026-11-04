Yann Aurel Bisseck a contrôlé une passe aux abords de la surface de réparation, a pivoté sur lui-même à la manière d’un attaquant, puis a enroulé le ballon dans le coin opposé d’une superbe frappe. Un geste que Michael Olise aime notamment réaliser au Bayern Munich.

Mais son premier but en Ligue des champions n’était pas le plus beau de sa carrière, a déclaré le défenseur de l’Inter Milan. Il figurerait plutôt dans son « top 7 », selon Bisseck.

Son but du 1-0 à la 8e minute a toutefois été d’autant plus important dans la victoire 3-0 (2-0) du champion d’Italie sur le terrain du Feyenoord Rotterdam. Après la défaite 1-3 dans le « Derby della Madonnina » face à leur rival local, l’AC Milan, les Nerazzurri voulaient absolument réagir. Ils l’ont fait, notamment grâce à Bisseck, qui a posé son index sur sa bouche pour célébrer son but.

Bisseck répond aux détracteurs de l’Inter et se signale à Klopp

« C’est la bonne réponse. C’est bien de réagir de cette manière après une défaite amère. Nous ne voulons jamais perdre, mais cela arrive parfois. Aujourd’hui, nous avons fait les choses correctement. Ce que disent les gens n’a pas d’importance », a déclaré Bisseck, qui recevra le VfB Stuttgart avec l’Inter lors de la prochaine journée (25 novembre).

Le natif de Cologne a également profité de sa prestation pour faire acte de candidature auprès du sélectionneur Jürgen Klopp, qui annoncera jeudi sa liste pour les prochains matches de Ligue des nations. Face à la Grèce, fin septembre, il avait connu sous les ordres de Klopp sa première titularisation en équipe nationale et avait été l’un des rares à convaincre lors de la décevante défaite 0-1.

« Je n’ai pas grand-chose à me reprocher, mais je pense que lorsqu’on perd un match, sa propre performance n’a pas beaucoup d’importance », avait-il déclaré à l’époque. Le colosse de la défense avait pourtant été l’une des rares satisfactions lors des débuts à domicile du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. Pour sa deuxième sélection seulement, le joueur de 25 ans avait livré une prestation irréprochable, se montrant très solide dans les duels et dominant dans les airs. « C’était correct, je crois », avait modestement déclaré Bisseck. Il avait « tout essayé pour aider l’équipe ». Mais cela n’avait « pas suffi ».