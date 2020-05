Bilbao et la Real Sociedad demandent à jouer la finale de Coupe devant leurs fans

Les deux clubs basques ne se voient pas s'affronter en finale de la Copa Del Rey sans le soutien de leurs supporters.

L'Athletic Club et la ont tous les deux demandé à la FA espagnole de disputer la finale de Copa del Rey avec des supporters dans le stade, malgré l'incertitude entourant sur la manière dont ils peuvent le faire et aussi la date du retour du football en raison de la pandémie de Covid-19.

La première finale de Copa del Rey 100% basque depuis 1927 s'est dessinée lorsque l'Athletic a vaincu Grenade et la Real Sociedad a dominé Mirandes en demi-finale de l'épreuve, en mars dernier. Bilbao avait aussi sorti le finaliste de la saison dernière, Barcelone, lors du tour précédent, tandis que son voisin a éliminé le .

L'article continue ci-dessous

Les deux équipes devaient se retrouver donc pour ce choc. Cependant, il a été suggéré que la finale devra se jouer à huis clos lorsque le confinement imposé par le coronavirus en sera totalement levé, l'UEFA demandant que la compétition se termine le 2 août au plus tard.

Plus d'équipes

Les présidents de l'Athletic et de la Sociedad ont maintenant officiellement demandé que l'événement soit suspendu jusqu'à ce qu'il soit sûr de permettre aux supporters d'y assister, ce qui pourrait voir le lauréat de l'épreuve manquer une place en . Un communiqué conjoint publié lundi se lit comme suit: "Le désir et la volonté des deux clubs ont toujours été, aujourd'hui et avant, de disputer la finale en présence de nos supporters. C'est ce que nous aimerions le plus. Une finale de coupe avec nos fans dans les tribunes".

Si la finale - qui devait initialement avoir lieu à Séville le 19 avril - n'est pas disputée avant août, le septième la se verra attribuer une place en Ligue Europa au lieu du vainqueur de la Coupe. La Sociedad est actuellement quatrième de la , mais l'Athletic est 10e et huit points de retard sur l' , qui occupe actuellement la dernière place européenne (6e).