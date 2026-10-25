Il y a près de trois ans, Emre Can, le capitaine du Borussia Dortmund actuellement blessé (rupture du ligament croisé), était élu « joueur de l’équipe nationale de l’année 2023 », et ce, avec une large avance. Près de 50 000 votes avaient alors été enregistrés lors du scrutin organisé par le fan-club de l’équipe d’Allemagne. Can avait recueilli 64,6 % des voix.

Il est vite apparu que ce résultat n’avait guère de sens. Le défenseur central n’avait disputé que 412 des 990 minutes possibles avec la sélection allemande et n’était pas entré en jeu lors de cinq de ses onze matches en 2023. Mais deux comptes très suivis sur X avaient appelé, pour plaisanter, à voter pour Can, et leur appel avait été entendu.

Samedi aussi, un joueur de Dortmund a remporté un vote, avec un résultat qui paraît assez grotesque. Felix Nmecha a été élu homme du match lors de la victoire 1-0 du BVB contre l’Eintracht Francfort. L’international a recueilli 23 % des voix exprimées entre la 86e minute et le coup de sifflet final sur l’application officielle de la Bundesliga.

Ce choix surprend à plus d’un titre. Nmecha avait été remplacé à la 79e minute, alors que le score était de 0-0. Jobe Bellingham était entré à sa place et, une minute plus tard, avait offert à Maximilian Beier le but de la victoire. Grâce à ce superbe but décisif, ce dernier aurait logiquement dû arriver en tête des suffrages des supporters. Ou encore Joey Veerman, qui, tel un quarterback, a remarquablement organisé le jeu de Dortmund.

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Felix Nmecha n’a plus au BVB la grande forme de l’an dernier

Nmecha, lui, a livré une prestation terne, confirmant une nouvelle fois qu’il est loin de la grande forme de la saison dernière, qu’il avait réussi à conserver jusqu’à la Coupe du monde. Il était alors sur toutes les lèvres et au cœur de nombreuses rumeurs de transfert, selon lesquelles des clubs anglais auraient été prêts à débourser des sommes à neuf chiffres pour le recruter.

Depuis le début de la nouvelle saison, Nmecha est toutefois passé à côté de son sujet, si l’on excepte son important doublé en sortie de banc, dont un but sur retourné acrobatique, contre le promu Paderborn (3-0). En dehors de ces deux réalisations, il ne compte aucun autre but ni aucune passe décisive.

Cela ne veut pas dire pour autant que le joueur de 26 ans est complètement à côté de la plaque. Dans les principales statistiques, ses chiffres correspondent à une bonne moyenne. Mais les attentes envers un joueur comme lui, censé faire la différence pour le BVB, sont tout simplement plus élevées qu’envers les autres. « Le BVB sans Felix n’est pas le même qu’avec lui », avait également déclaré l’entraîneur Niko Kovac en avril dernier, alors que Nmecha, absent en raison d’une déchirure ligamentaire au genou, manquait effectivement au Borussia dans son rôle de lien entre les lignes.

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Felix Nmecha : pertes de balle, manque d’intensité et de rythme

Pour l’heure, Nmecha montre toutefois bien plus d’ombre que de lumière. Dans la construction du jeu, il perd inutilement des ballons, souvent par légèreté. Dans les duels défensifs, il manque d’engagement et de solidité, et ses déplacements sans ballon peuvent être améliorés. L’intensité lui fait aussi défaut actuellement, aussi bien en attaque qu’en défense. Malgré un temps de jeu régulier, il manque de rythme.

On ne peut pas reprocher à cet international à 14 sélections de ne pas essayer. Nmecha prend ses responsabilités sur le terrain, court et tente beaucoup de choses, mais il manque trop souvent de réussite ou prend les mauvaises décisions. Comme il évolue fréquemment dans des espaces réduits, cela crée généralement aussitôt des situations délicates.

« Felix n’est certainement pas encore au niveau qu’il peut atteindre », avait déclaré Kovac il y a six semaines, après avoir sorti Nmecha à la pause contre Hoffenheim en raison de sa faible prestation. « Il a disputé la Coupe du monde. Sa préparation n’a peut-être pas été celle à laquelle on est habitué, mais il lui faut maintenant un peu de temps. Nous devons le remettre progressivement en condition. Physiquement, il n’est pas encore au niveau auquel j’aimerais le voir, celui qu’il peut atteindre et auquel il s’est déjà trouvé. Mais ça viendra. »

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Une pause ferait du bien à Felix Nmecha, en manque de forme

À Dortmund, on attend toujours ce moment, même si Nmecha a désormais disputé trois matches entiers et qu’il a tout de même progressé depuis début septembre. Pas au point, cependant, de livrer des prestations dominantes. Sur ce plan, il a encore beaucoup de retard à rattraper.

« La gestion de la charge de travail, c’est toujours une drôle d’expression », a déclaré Nico Schlotterbeck à Sky après la victoire contre la SGE, interrogé sur les déplacements éprouvants des joueurs de Dortmund ces derniers jours. « Moi, je peux toujours jouer », a assuré le capitaine, tout en reconnaissant que c’était peut-être plus facile pour lui en tant que défenseur : « Devant, je crois que c’est un peu différent. »

Nmecha affiche le septième plus grand nombre de minutes jouées parmi les joueurs du BVB. Compte tenu de ce temps de jeu et de sa forme déclinante, une pause lui ferait du bien. Kovac a laissé entrevoir la possibilité qu’il en bénéficie dès mardi, lors du match de Coupe d’Allemagne contre Brême. L’entraîneur a expliqué que Jobe Bellingham « serait certainement de retour en Coupe » et jouerait probablement d’entrée. Après la bonne prestation de Veerman, il paraît en outre peu probable qu’il le mette sur le banc.

Une place sur le banc serait peut-être exactement le déclic dont Nmecha a besoin au bon moment. Il montre des choses intéressantes, mais manque totalement de régularité. Kovac doit trouver le moyen de lui permettre de retrouver sa force et de stabiliser ses performances. Car le BVB a incontestablement besoin d’un Nmecha capable d’incarner de nouveau le joueur dynamique qui faisait la différence l’an dernier.

Felix Nmecha : ses statistiques au BVB