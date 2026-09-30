Besoin de clarifications après un geste de frustration : réunion de crise à cause de Cristiano Ronaldo ?

Le journal portugais A Bola fait état d’une réunion de crise organisée ce mercredi entre Ronaldo, le sélectionneur Jorge Jesus et le président de la fédération Pedro Proenca, afin de clarifier la situation tendue.

Auparavant, une discussion aurait déjà eu lieu entre la star offensive et Jesus. Selon les informations du journal, elle se serait bien passée et aurait laissé une impression positive aux deux parties. On espère désormais que les « tensions » internes ont été dissipées. Record évoque lui aussi un accord entre le joueur et l’entraîneur.

Ronaldo n’était étonnamment pas entré en jeu lors du récent match de Ligue des nations contre la Norvège (2-1) et avait passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. Cela a visiblement provoqué une vive frustration chez la superstar d’Al-Nassr, puisqu’après le coup de sifflet final, il n’a pas rejoint l’équipe pour aller saluer les supporters ayant fait le déplacement, préférant disparaître seul dans les entrailles du stade.

La dernière fois que Ronaldo n’avait pas été utilisé lors d’un match officiel de la Seleçao alors qu’il aurait théoriquement pu jouer, c’était à l’Euro 2008, lors d’une défaite 2-0 contre la Suisse en phase de groupes. Depuis, lorsqu’il figurait dans le groupe, il avait toujours disputé au moins une minute.

« Mon plan était de le faire entrer en seconde période, mais le déroulement du match en a décidé autrement. Cela n’avait aucun sens de faire entrer un attaquant avec ses caractéristiques », a expliqué Jesus au sujet de la non-utilisation de Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo a-t-il aussi manqué l’entraînement avec le Portugal ?

A Bola a également rapporté que Ronaldo n’avait pas non plus pris part à l’entraînement suivant des Portugais avant le prochain match contre le Danemark. La fédération elle-même l’aurait apparemment justifié par un équipement insuffisant, dont le joueur de 41 ans aurait eu besoin pour sa séance d’entraînement.

Pour le duel à venir contre les Danois (jeudi, 20 h 45), une apparition de Ronaldo est donc envisageable. Avec six points pris en deux matches, le Portugal trône actuellement en tête du classement du groupe 4, même sans l’aide de sa superstar. Avec une victoire contre les Scandinaves, la Seleçao pourrait boucler une phase aller parfaite.