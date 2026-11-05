Bernardo Silva protège Vinicius de la tempête de critiques avec un message clair

Bernardo Silva, la star du Real Madrid, a adressé un message au sujet de son coéquipier de la Maison Blanche, le Brésilien Vinicius Junior, qui traverse une période très difficile.

Vinicius peine à retrouver son niveau habituel, après avoir essuyé de vives critiques cette saison, puis avoir écopé d'une suspension de 4 matchs en Liga. Sa situation s'est encore compliquée avec l'éclosion de son coéquipier Yan Diomande sur le côté gauche.

Vinicius a disputé, hier, la rencontre face à l'AEK Athènes en Ligue des champions, mais il y est apparu bien terne, ce qui n'a fait qu'accentuer les critiques dont il fait l'objet.

De son côté, Silva a déclaré, selon le journal «AS» : «Je ressens un immense bonheur, car l'équipe m'a accueilli comme un membre de la famille. Je suis très heureux à Madrid. Je m'efforce de progresser et de renforcer mes relations avec mes coéquipiers.»

Et d'ajouter : «Vinicius Junior a été un joueur très important pour le Real Madrid ces dernières années, et tout le monde au club est conscient de son importance.»

Le joueur portugais a conclu en soulignant l'importance de Vinicius : «Nous avons besoin d'un joueur de ce type pour pouvoir remporter la victoire.»