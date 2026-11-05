Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Bernardo Silva protège Vinicius de la tempête de critiques avec un message clair

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
B. Silva
Vinicius Junior
Grèce
Espagne
Portugal
Brésil

"Je suis extrêmement heureux à Madrid"

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Bernardo Silva, la star du Real Madrid, a adressé un message au sujet de son coéquipier de la Maison Blanche, le Brésilien Vinicius Junior, qui traverse une période très difficile.

Vinicius peine à retrouver son niveau habituel, après avoir essuyé de vives critiques cette saison, puis avoir écopé d'une suspension de 4 matchs en Liga. Sa situation s'est encore compliquée avec l'éclosion de son coéquipier Yan Diomande sur le côté gauche.

Vinicius a disputé, hier, la rencontre face à l'AEK Athènes en Ligue des champions, mais il y est apparu bien terne, ce qui n'a fait qu'accentuer les critiques dont il fait l'objet.

De son côté, Silva a déclaré, selon le journal «AS» : «Je ressens un immense bonheur, car l'équipe m'a accueilli comme un membre de la famille. Je suis très heureux à Madrid. Je m'efforce de progresser et de renforcer mes relations avec mes coéquipiers.»

Prochains matchs
VAL

VAL

LaLiga

07 nov. 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 nov. 2026

LEV

LEV

Et d'ajouter : «Vinicius Junior a été un joueur très important pour le Real Madrid ces dernières années, et tout le monde au club est conscient de son importance.»

Le joueur portugais a conclu en soulignant l'importance de Vinicius : «Nous avons besoin d'un joueur de ce type pour pouvoir remporter la victoire.»

 

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google