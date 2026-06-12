Le milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva, a dû abandonner un accord secret qui devait le mener au Real Madrid cet été.

Selon des sources interrogées par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le milieu de terrain était sur le point de s’engager officiellement avec l’Atlético de Madrid, les deux parties ayant trouvé un accord complet sur les termes du contrat.

Les deux parties avaient convenu de signer les documents officiels jeudi dernier, unique créneau accordé par la sélection portugaise au milieu de terrain des Citizens.

Selon le journal, le milieu de terrain a finalement gelé puis annulé son accord avec les Colchoneros après avoir reçu, in extremis, une proposition du Real Madrid.

Le milieu portugais a finalement opté pour l’aventure madrilène aux côtés de son compatriote José Mourinho plutôt que de s’engager avec l’Atlético.

Silva avait aussi été annoncé du côté du FC Barcelone, mais les discussions n’avaient pas abouti.