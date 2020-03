Berbatov : "Mourinho a besoin d'une saison complète avant d'être jugé"

L'ancien attaquant de Tottenham estime que The Special One reste toujours l'un des meilleurs au monde.

José Mourinho doit avoir passé une saison complète à avant d'être jugé, explique Dimitar Berbatov. Le Portugais exigeant de la patience pour prouver qu'il reste "l'un des meilleurs au monde".

L'ancien patron de et de a pris les rênes d'un troisième club de en novembre 2019. Il a été chargé de reprendre là où Mauricio Pochettino s'était arrêté et de faire passer un palier aux les Spurs, un club qui reste sans trophée majeur depuis 2008.

Les difficultés initiales ont été endurées dans cette quête, avec des sorties décevantes subies lors des compétitions de la et de la Ligue des Champions. Des questions ont été posées pour savoir si Mourinho, qui a réussi partout où il était, a toujours ce qu'il faut pour rivaliser avec l'élite des entraîneurs à l'ère moderne. Berbatov pense que l'homme de 57 ans reste un entraineur intéressant pour les Spurs, mais admet qu'il aura besoin de temps et de soutien pour atteindre ses objectifs ultimes.

L'ancien attaquant de Tottenham a déclaré à Betfair: «Tout d'abord, il était triste de voir Mauricio Pochettino renvoyé des Spurs. Cela a pris tout le monde par surprise, mais d'un autre côté, c'était un moment fort de voir le club aller chercher Jose Mourinho et le récupérer. Je ne m'y attendais pas et cela montrait une intention du club. Mourinho est venu de United et il n'a pas eu une grande fin de règne là-bas, mais il remportait toujours des trophées, ce dont les Spurs ont vraiment besoin et c'est probablement la principale raison pour laquelle ils sont allés le chercher. C'est un nom éprouvé et l'un des meilleurs au monde au cours des 15 dernières années."

Le Bulgare poursuit en indiquant : "Il est encore un peu trop tôt pour juger le travail qu'il a fait, pour moi, il a besoin d'une saison complète avant de commencer à juger le travail qu'il a fait."

Mourinho a promis de livrer un trophée à Tottenham, avec là un désir de sa part de maintenir une réputation qu'il a travaillé si dur à construire. Il aura la prochaine fenêtre de transfert pour renforcer les rangs de son équioe, tandis que le retour en forme de stars comme Harry Kane et Heung-min Son pourraient considérablement aider sa cause en 2020-2021.