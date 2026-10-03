Le départ soudain de Cristiano Ronaldo du camp de la sélection portugaise, à l'issue de la victoire face à la Norvège, a déclenché une vive polémique autour de l'avenir du capitaine du Portugal avec la sélection de son pays, sur fond de tensions au sein du groupe.

Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants lors de la victoire du Portugal face à la Norvège sur le score de 2-1, avant de quitter le camp de la sélection à Copenhague à la suite de la conférence de presse tenue par l'entraîneur Jorge Jesus, au cours de laquelle il a affirmé que c'était lui qui avait le dernier mot concernant la composition de l'équipe.

Quelques heures plus tard, Ronaldo a quitté le camp et pris son avion privé, transformant l'épisode en véritable affaire d'opinion publique au Portugal, dans un contexte d'interrogations sur l'avenir de la star d'Al-Nassr avec la sélection nationale.

Au cœur de cette crise, Mehdi Benatia, ancien coéquipier de Ronaldo à la Juventus et analyste sportif sur la chaîne « Canal+ », a exprimé son souhait de voir la star portugaise poursuivre son parcours avec la sélection de son pays.









L'ancien capitaine de la sélection marocaine a déclaré, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « J'espère que l'on verra Cristiano Ronaldo revenir en sélection portugaise et qu'il recevra l'hommage qu'il mérite. »

Les propos de Benatia reflètent son désir de voir Ronaldo poursuivre sa carrière internationale et bénéficier d'un hommage à la hauteur de ce qu'il a apporté à la sélection portugaise pendant des années, alors que le public sportif portugais guette la prochaine décision de sa légende.







