Partager Suivez GOAL sur Google

L'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, le Marocain Mehdi Benatia, a lancé une violente charge contre la montée de l'influence et du pouvoir des joueurs dans le football moderne, citant l'épisode du limogeage de l'entraîneur espagnol Xabi Alonso du banc du Real Madrid la saison dernière, avant qu'il ne prenne les rênes de Chelsea.

Publicité

L'ancienne star marocaine, qui a côtoyé Alonso par le passé sous les couleurs du Bayern Munich, n'a pas caché, lors de son intervention sur la chaîne « Canal+ », son profond mécontentement face au traitement réservé à l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, déclarant, selon ce qu'a rapporté le site « Foot Mercato » : « Les joueurs ont un pouvoir excessif aujourd'hui, il est plus facile de changer d'entraîneur que de changer 15 joueurs. »

Il a poursuivi : « Quand je vois une institution de la taille du Real Madrid se débarrasser de Xabi Alonso, je me rappelle que j'ai eu la chance de jouer avec lui. Peu d'équipes ont écrasé le Bayern Munich de la manière dont il l'a fait avec Leverkusen. C'est incroyable, il a été renvoyé du Real Madrid d'une façon des plus humiliantes, et personne ne s'en est soucié, pour finalement atterrir à Chelsea. »

Benatia a ajouté, critiquant la rébellion des vestiaires : « Xabi a essayé d'appliquer certains principes, en disant : j'ai tout gagné en tant que joueur, donc voici ce que vous devez faire. Cela n'a duré que trois mois, le vestiaire s'est retourné contre lui, et il s'est retrouvé renvoyé. »

Dans un autre registre, l'ancien défenseur marocain a dévoilé les coulisses et des détails captivants sur l'influence de la star portugaise Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à la Juventus. Benatia a évoqué le professionnalisme absolu de Don en disant : « Il était complètement différent du reste des joueurs de sa catégorie d'âge. Même après la fin des entraînements. »

Publicité Publicité

Il a continué : « Il nous faisait nager pendant 40 minutes, puis nous passions 30 minutes dans le bain de glace, qui était vraiment très froid. Je lui disais : comment fais-tu ça, mec ? Ton bain est glacial, moi je n'y mets que les jambes. Certains joueurs ne s'intéressaient pas beaucoup aux entraînements en salle de sport, mais dès l'arrivée de Cris, tu voyais tout le monde là-bas. »

Related Topics

Benatia a également raconté les détails du manque d'enthousiasme de la star portugaise pour les stages de préparation précédant les matchs, une habitude à laquelle Ronaldo, cinq fois couronné du Ballon d'Or, n'était pas habitué avant de rejoindre la Juventus.

À ce sujet, Benatia a déclaré : « J'étais à la Juventus en 2018 quand Cristiano est arrivé. Il n'aimait pas beaucoup les stages précédant les matchs, il n'y était pas habitué. Avant chaque match que nous disputions à domicile, nous entrions en stage la veille du match. »

Publicité

Il a complété : « Cris m'a dit : Bena, y a-t-il un moyen de parler un peu avec les Italiens et l'entraîneur ? Je lui ai répondu : oui, bien sûr, on va essayer, mais c'est une chose qui fait partie du système ici. Ensuite, j'ai dit à Giorgio Chiellini : il y a un coéquipier à nous (Cristiano) qui n'aime pas beaucoup les stages précédant les matchs. »

Il a conclu : « Après ça, nous sommes allés parler à l'entraîneur et nous lui avons dit : il y a 3 ou 4 joueurs, pour la plupart des éléments de base, qui préféreraient, si c'était possible. L'entraîneur a répondu : celui qui veut aller en stage y va, et celui qui veut dormir chez lui le fait. »