Bellingham, le mot de passe : Güler bouleverse les plans de Mourinho avant le Clasico

Le Arda Güler, la star du Real Madrid, a convaincu son entraîneur José Mourinho de la nécessité de lui accorder un rôle plus important au poste de milieu de terrain, après que sa présence au cœur du jeu a contribué à changer la physionomie de l'équipe lors de la rencontre face à Séville, au cours de laquelle il a livré sa meilleure performance de la saison et établi un record en matière de possession et de passes.

Selon le journal espagnol « AS », Mourinho s'apprêtait à opérer un changement tactique avant la rencontre face à Séville, après avoir déclaré : « Je suis ici pour faire ce que je crois être le mieux pour l'équipe. Je pense qu'un jour viendra où les techniques d'intelligence artificielle détermineront la meilleure composition possible, et où le rôle des entraîneurs se limitera au seul travail sur le terrain. Mais à ce jour, ce sont encore les entraîneurs qui prennent les décisions. »

Et bien que l'entraîneur portugais ne l'ait pas annoncé explicitement avant le match, il a opéré un changement limité qui a provoqué une forte réaction au sein de l'équipe, et l'a conduit à livrer son meilleur match de la saison.

Le repositionnement de Güler à la base de la construction du jeu dès le coup d'envoi a constitué le plus marquant de ces changements, puisqu'il a contribué à transformer le visage de l'équipe.

Après avoir hésité à s'appuyer sur le joueur turc à ce poste précis durant la première moitié de la saison, Mourinho a été définitivement convaincu de la pertinence de ce choix par la rencontre face à Séville.

Güler devrait disputer davantage de matchs à ce poste et participer de manière plus régulière au milieu de terrain, en particulier lors des rencontres où le Real Madrid a besoin d'accroître son efficacité offensive par le biais de la possession du ballon.

Cela ne signifie pas que le joueur turc ne reviendra pas sur l'aile droite ou au poste de meneur de jeu à certaines périodes de la saison, mais Güler est devenu, dans le cadre du processus graduel que Mourinho met en œuvre depuis son arrivée dans le but de parvenir à la meilleure composition possible, une option très réaliste pour évoluer aux côtés d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain.

Le maître mot est le contrôle

La présence de Güler au milieu de terrain offre à Mourinho la capacité de maîtriser le rythme du match, un objectif que l'équipe n'était pas parvenue à atteindre jusqu'à présent.

L'entraîneur estime que le joueur turc peut, en évoluant à ce poste, lire le déroulement du jeu tout en faisant face au terrain, maîtriser le rythme, organiser la circulation du ballon et trouver les passes intérieures qui exploitent la vitesse des joueurs de la ligne d'attaque.

De même, les permutations de postes entre Güler et Jude Bellingham durant certaines séquences de la rencontre face à Séville ont séduit Mourinho, au vu des difficultés que ce mouvement impose à l'organisation défensive de l'adversaire.

L'équilibre recherché auquel aspire tout entraîneur d'élite est venu grâce à la présence du joueur turc au milieu de terrain, ainsi qu'à la capacité de Diomande à fournir d'importants efforts lors du repli dans l'accomplissement des tâches défensives.

Cet élément a poussé Cucurella lui-même à saluer clairement, à plus d'une reprise durant la rencontre face à Séville, les efforts déployés par le joueur.

La présence de Fede Valverde sur l'aile a également contribué à la réalisation de cet équilibre, avec la possibilité de le lancer à un poste plus avancé à l'avenir, puisque les expérimentations tactiques se poursuivent, malgré leur difficulté compte tenu de la nécessité d'enchaîner les victoires.

Néanmoins, le staff technique estime que ce qui rend Güler singulier au poste de milieu de terrain, c'est sa capacité à relier les différentes lignes de jeu, grâce à son habileté dans la passe courte et à sa complicité avec ses coéquipiers, outre sa capacité à adresser des passes intérieures à Diomande et Kylian Mbappé, et à les lancer vers le but en tirant profit de leur vitesse.

Il lui reste encore beaucoup de marge de progression

Mourinho a déclaré avant la rencontre face à Séville, sans dévoiler son intention d'aligner Güler au poste de milieu de terrain : « Arda est un joueur doté d'un immense talent, et heureusement, il n'a pas encore atteint le stade du joueur accompli. Mais il possède le potentiel qui lui permet de jouer à différents postes. Je suis très heureux. »

Le match a vu l'équipe atteindre son plus haut taux de possession de la saison, à savoir 65 %, ainsi qu'un record du nombre de passes, qui s'est élevé à 666 passes, dépassant le précédent record de 599 passes établi face à Malaga.

L'entraîneur a ajouté : « Le poste de milieu de terrain est le plus difficile. Si un joueur se contente seulement d'attaquer, il vaut mieux qu'il évolue sur l'aile ou au poste de meneur de jeu. Et pour devenir un joueur de tout premier plan, il doit posséder une qualité différente et comprendre le déroulement du jeu. »

Et bien que Güler ait encore besoin de peaufiner certains aspects de son jeu pour maîtriser ce poste, il a mérité d'obtenir la chance d'y évoluer de manière plus régulière et de s'habituer à ses exigences.

Et bien que la première idée de Mourinho ait toujours consisté à sécuriser le milieu de terrain en s'appuyant sur Tchouaméni et Valverde, l'analyse de l'entraîneur de ce qui s'est passé lors des deux derniers matchs face à Villarreal et Elche après la trêve l'a conduit à tester une option différente, dans le but de donner à l'équipe davantage de contrôle et d'équilibre, cette option consistant à s'appuyer sur Güler.

La décision de lancer le joueur turc au poste de milieu de terrain face à Séville constituait une aventure tactique et, dans le tableau dont Mourinho dessine progressivement les contours, il reste encore un rôle à définir pour Valverde après le changement qu'il a opéré sur le poste de Güler.

L'entraîneur a déclaré à propos du joueur uruguayen : « C'est l'un des joueurs les plus polyvalents du football, et il peut évoluer à presque tous les postes à un très haut niveau. Et s'il devait jouer gardien de but, il enfilerait les gants et se posterait entre les montants. »

Mourinho dispose désormais de trois options pour maintenir Güler au poste de milieu de terrain : conserver Valverde au poste de latéral, le ramener sur l'aile droite que Güler occupait jusqu'à présent, ou maintenir Valverde au milieu de terrain et laisser Tchouaméni sur le banc des remplaçants, afin que le joueur uruguayen évolue aux côtés de la star turque.