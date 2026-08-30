Jude Bellingham a dévoilé le secret de sa belle forme cette saison avec le Real Madrid, ainsi que sa forte contribution à la victoire 4-0 ce soir face à Malaga, en Liga.

Le joueur anglais a retrouvé son style offensif tranchant cette saison, et face à Malaga, il l'a de nouveau prouvé en inscrivant un but magnifique qui a offert l'avantage au Real Madrid, avant de jouer un rôle décisif sur le deuxième, en déviant de la tête un centre que le gardien Alfonso Herrero a fait rentrer dans ses propres filets.

Dans des propos rapportés par le journal « Marca », Bellingham a remercié les supporters du Bernabéu pour la chaleureuse ovation dont il a bénéficié à sa sortie du terrain, déclarant : « Je me sens désormais plus libre, puisque j'ai la liberté de redescendre et de jouer dans une position plus avancée ou plus reculée selon les besoins. Je prends vraiment du plaisir à jouer, et c'est là le secret de mes bonnes performances. »

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Et de poursuivre : « C'est un grand honneur de jouer pour ce club, dans ce stade et devant ces supporters. L'ovation était magnifique. »

Malgré tout, Jude n'était pas totalement satisfait du match, expliquant : « C'était un excellent match, mais les 20 dernières minutes ont été très mauvaises. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas bon. Y a-t-il des changements dans la composition ? Nous avons une équipe très solide, une équipe formidable dotée de qualité à tous les postes, et quand l'entraîneur veut effectuer des changements, les joueurs qui n'ont pas pris part au match précédent sont parfaitement prêts. »

De manière générale, il n'est pas étonnant que Mourinho soit admiratif de l'excellent niveau de Bellingham, lui qui apporte la touche finale à l'attaque de l'équipe aux côtés de Vinicius et Mbappé, propulsant l'équipe vers l'avant en ce début de saison.

« C'est un joueur unique et très important pour l'équipe. Il possède des talents variés, du plan physique au plan mental et tactique. Il est également capable de récupérer le ballon, de presser efficacement et de marquer des buts, notamment dans le jeu aérien. C'est un joueur exceptionnel à tous points de vue », a ainsi commenté l'entraîneur avant le match face à Malaga.

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