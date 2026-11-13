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Le Real Madrid n'a pas attendu l'ouverture du mercato estival pour entamer ses manœuvres. Il a déjà commencé à dessiner les contours de son projet d'avenir en bouclant une recrue qui s'apprête à porter le maillot blanc durant l'été 2027, parallèlement à d'autres mouvements au caractère particulier dans les coulisses du club madrilène, liés à des promesses électorales formulées par Florentino Pérez à ses supporters.

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Selon les informations rapportées par le site "Foot Mercato" français, citant le journal espagnol "Marca", le Real Madrid est parvenu à un accord définitif pour recruter Latif Isman, le jeune milieu de terrain ghanéen évoluant au sein du club de Logroñés, ce qui constituerait la première recrue du club madrilène en vue de l'été 2027.

Le joueur, âgé de 20 ans, a fait l'objet d'un suivi minutieux de la part des recruteurs et de la direction sportive du Real Madrid durant plusieurs mois, avant que les négociations ne s'intensifient au cours des dernières semaines, pour aboutir à un accord qui a mis fin à la concurrence de plusieurs clubs ayant manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services.

Isman devrait arriver dans la capitale espagnole durant l'été 2027, et débuter son parcours avec l'équipe du Real Madrid Castilla, une démarche visant à lui offrir l'occasion de progresser et d'acquérir de l'expérience au sein du système du club, avant d'envisager sa promotion vers l'équipe première à l'avenir.

Le milieu de terrain ghanéen est né le 1er novembre 2006, et a entamé son aventure footballistique au sein de l'académie du club SD Logroñés, avant de gravir les échelons dans ses rangs et d'atteindre l'équipe première, grâce à laquelle il a réussi à attirer l'attention en raison de ses qualités techniques et de sa capacité à occuper des rôles variés au milieu de terrain.

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Au cours de la saison actuelle, Isman s'est imposé progressivement dans les plans de son entraîneur Unai Mendia, après avoir disputé 10 matches en championnat, dont 8 débutés dans le onze de départ, pour un total de 619 minutes, et avoir délivré une passe décisive.

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La direction du Real Madrid estime que le joueur possède des atouts techniques et physiques qui le rendent capable d'apporter un plus à l'entrejeu, en particulier dans le contexte de la recherche permanente du club de jeunes talents susceptibles d'être développés et exploités sur le long terme, conformément à la philosophie de recruter des éléments prometteurs avant qu'ils n'atteignent le sommet de leur valeur marchande.

Malgré la question de son avenir réglée avec le club espagnol, Isman se fixe un objectif clair durant la période restante de son expérience actuelle, à savoir aider Logroñés à décrocher la montée en deuxième division, avant de relever son nouveau défi dans l'enceinte du Real Madrid.

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Cette initiative intervient au moment où l'équipe madrilène poursuit sa course au titre de la Liga, occupant la deuxième place avec un total de 30 points, à trois longueurs du Barça, leader, après douze journées de la compétition.

Pérez tient sa promesse électorale

Dans un autre registre, le Real Madrid a commencé à concrétiser l'une des promesses les plus marquantes faites par son président Florentino Pérez durant sa campagne électorale, après avoir entrepris de contacter les membres du club pour organiser la remise d'un maillot commémoratif exclusif et gratuit, un geste visant à renforcer la relation entre la direction et la base des membres.

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Pérez s'était engagé, avant sa réélection à la présidence du club en juin 2026, à offrir à chaque membre un maillot officiel spécifique chaque année, sans distinction d'âge, une promesse que le club a commencé à transformer en réalité en informant ses membres des modalités pour obtenir ce cadeau.

Le maillot portera le nom de "La Socia", et ne sera pas mis en vente auprès du public, son obtention étant réservée aux membres inscrits au club, avec un logo distinctif consacré à l'identité de cette catégorie. Chaque saison verra par ailleurs le lancement d'un nouveau design, faisant de ce maillot un cadeau annuel exclusif.

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Le Real Madrid a adressé une notification officielle à ses membres détaillant les étapes pour commander le maillot, ces derniers pouvant accéder au bureau électronique du service des membres jusqu'au 30 décembre 2026, et choisir la catégorie d'âge, que ce soit pour adultes ou pour enfants, en plus de préciser la taille souhaitée, en fonction du stock disponible.

Le club a insisté sur la nécessité de compléter les informations demandées, avertissant que le fait de ne pas préciser la catégorie et la taille entraînerait l'envoi d'un maillot en fonction du stock disponible, sans garantie de répondre au choix personnel du membre. Il a également appelé ses membres à mettre à jour leurs informations, incluant l'adresse complète, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, afin de garantir la bonne réception du cadeau.

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Il est important de distinguer ce maillot exclusif du maillot du 125e anniversaire de la fondation du Real Madrid, car il s'agit de deux designs différents : le premier est destiné aux membres du club dans le cadre de la promesse électorale de Pérez, tandis que la société "Adidas" se charge de la conception du maillot consacré à la célébration de l'anniversaire de la fondation du club madrilène.

Selon les fuites, le maillot du 125e anniversaire devrait être mis en vente au début de l'année 2027, avant la date officielle de la fondation du Real Madrid, le 6 mars de la même année, le club connaissant ainsi une célébration exceptionnelle alliant son riche passé à ses projets d'avenir.