Belgique – Suède : La FIFA réagit à l’attentat de Bruxelles

La Fédération internationale de football association n’est pas restée insensible à l’attentat survenu dimanche soir à Bruxelles.

La famille du cuir rond est en deuil depuis ce lundi 16 octobre 2023 puisqu’un attentat a eu lieu et des individus ont perdu la vie. Un fait triste qui intéresse l’instance mondiale du football, qui à travers son président, Gianni Infantino, adresse ses mots aux familles éplorées.

La FIFA rend hommages aux disparus

Ce lundi, la Belgique et la Suède étaient aux prises au Stade Baudoin dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. Mais un triste fait a été enregistré. Peu avant le match, un coup de feu a été entendu au cœur de Bruxelles, boulevard d'Ypres, faisant deux morts et des blessés. Il s’agit d’un homme qui a tué deux supporters suédois avec une arme automatique, et blessé une troisième personne.

Recherché toute la nuit, le coupable (un Tunisien de 45 ans), qui avait revendiqué l’attentat dans une vidéo qui a fait le tour de X (anciennement Twitter), a été touché dans la matinée de ce mardi lors d’une opération de police. Touchée par le drame, la Fédération internationale de football association (FIFA), par la voix de son président, s’est prononcée sur l’incident.

« Je suis profondément choqué et attristé par la mort tragique de deux Suédois à Bruxelles près du stade où la Belgique accueillait la Suède (…) Au nom de la FIFA et de la communauté du football, j’adresse mes profondes condoléances aux familles et amis des victimes », a déclaré Gianni Infantino, président de l’instance mondiale du cuir rond.

Pour rappel, le match entre la Belgique et la Suède (1-1) a été obligé d’être interrompu par les autorités footballistiques, lundi, en raison de cet attentat survenu un peu plus de deux heures avant le coup d’envoi de la rencontre. Ayant eu vent de l’écho, les joueurs suédois ont refusé de retourner sur la pelouse. Les supporters ont, quant à eux, été confinés au sein du stade pour plus de sécurité.