Belgique – Hannes Delcroix forfait pour l'Euro 2021

Le jeune défenseur international belge va subir une opération du genou et est contraint de renoncer à l'Euro 2021.

A quelques mois de l'Euro 2021 (si le coronavirus veut bien laisser la compétition avoir lieu), on enregistre un premier forfait : celui du défenseur belge Hannes Delcroix.

Dimanche dernier, le défenseur a été victime d'une blessure à un genou lors de la rencontre entre Anderlecht, son club, et Malines. Et cette blessure nécessite une opération qui lui fera reprendre l'entraînement que la saison prochaine. Son club en a fait l'annonce en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux.

Hannes a subi des examens médicaux complémentaires. Een operatie aan de knie bleek daarbij noodzakelijk. Si tout se passe bien, Hannes reprendra lors de la préparation de la saison prochaine. Courage & get well soon, Hannes. pic.twitter.com/Rfng1ejEis — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 9, 2021

Agé de 22 ans, Hannes Delcroix est un grand espoir du football belge et le défenseur a fait ses débuts internationaux avec les Diables Rouges le 11 novembre dernier lors du match amical, joué à domicile, contre la Suisse. Il est entré en jeu à la 58e minute à la place de Jan Vertonghen.

Pour sa première cape, la Belgique s'imposa 2-1 et Delcroix réalisa un match correct. « Je suis très heureux de côtoyer les Diables. C'est quelque chose de spécial de jouer avec eux. Je suis très content et j'essaye de faire au mieux. J'ai raté quelques passes mais je suis bien rentré malgré tout et je pense que je peux être content », déclara-t-il après la rencontre.

Auteur d'une excellente saison avec Anderlecht, sa blessure est un coup dur pour le sélectionneur Roberto Martinez.